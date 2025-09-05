ORBITAL FESTIVAL: arte, musica e comunità all’Ex Copertificio Sonnino di Besozzo

«Vogliamo che ORBITAL diventi un nuovo punto di riferimento per chi ama esperienze culturali autentiche e immersive, e un’occasione per far rinascere luoghi che raccontano la storia del nostro territorio» – dichiarano i fondatori di This Is Not, “Sibe” Andrea Salvetti e Marco Dassi

Sabato 13 settembre, dalle 15:00 all’01:00, l’Ex Copertificio Sonnino di Besozzo si trasformerà in un hub creativo grazie alla prima edizione di

ORBITAL FESTIVAL

un evento che intreccia musica elettronica, arte, design e territorio.

Il festival nasce dalla collaborazione tra il collettivo THIS IS NOT e il Comune di Besozzo, con l’obiettivo di rigenerare uno spazio storico e di proporre un’esperienza culturale autentica, aperta a tutte le generazioni.

L’orbita musicale

Il cuore pulsante del festival sarà la musica elettronica, con un programma che unisce nomi affermati e realtà emergenti:

Tyler Ov Gaia , sperimentatore italiano che mescola sonorità tribali e psichedeliche.

VEEZO (live), artista internazionale che intreccia ritmi afro-tribali e atmosfere contemporanee.

Synea (live), interprete visionaria di elettronica sperimentale e narrazioni immersive.

Nicola Belli b2b Matteo Roma (Off Topic Basement – Trento), protagonisti della scena techno nazionale.

we.amps, duo di dj radicato nella scena locale, con set che esplorano il vinile come linguaggio narrativo.

, duo di dj radicato nella scena locale, con set che esplorano il vinile come linguaggio narrativo. Deiv, dj e producer capace di fondere house, techno e deep sound in set energici.

L’orbita artistica

Accanto ai live set, arte e performance daranno vita a nuove suggestioni.

Tra gli ospiti:

Andrea Ravo Mattoni , con i suoi murales iperrealistici che portano i capolavori dell’arte classica nello spazio urbano.

Giulia Bonora – Keramô Ceramic, ceramista e craft designer che lavora con materiali naturali.

Teelent Art, piattaforma internazionale dedicata agli artisti emergenti.

Barber Corra, hair artist che trasforma i capelli in opere d'arte dal vivo.

NYM, illustratrice e artista visiva.

, illustratrice e artista visiva. Tiziana Adreani, specializzata in Liquid Art, capace di creare scenografie fluide e dinamiche.

Talk, installazioni e laboratori

Il programma include anche talk e conversazioni sul rapporto tra design, clubbing e comunità, con ospiti come Federico Paviani (nonsense project), Andrea Ceresa (TONO su TONO) e il collettivo Off Topic Basement.

Non mancheranno installazioni site-specific curate da 0331, Studio DEF, Alice Crepaldi, Andrea Ceresa, Keramô Ceramic e REBLOOM, oltre a performance live degli artisti in cartellone.

Due i workshop dedicati al pubblico:

Keramô Ceramic – Corso base di modellazione, per scoprire le tecniche della ceramica.

ParalleloLab – Laboratorio di legatoria creativa, nato a Castellanza per promuovere inclusione sociale attraverso l'artigianato.

Food, drink e convivialità

L’esperienza sarà arricchita da un’area food & drink con street food e cocktail selezionati da Drogheria 36, Piedigrotta e Zona Franca, in un’atmosfera conviviale e locale.

Biglietti e informazioni

Il festival è reso possibile grazie al supporto di Tuborg, Porrini, Refresh Nove25 e Clerici Auto. Media partner EM studio.

I biglietti sono disponibili a 10, 15 o 20 euro, su xceed.me o direttamente in cassa il giorno dell’evento.

«Vogliamo che ORBITAL diventi un nuovo punto di riferimento per chi ama esperienze culturali autentiche e immersive, e un’occasione per far rinascere luoghi che raccontano la storia del nostro territorio» – dichiarano i fondatori di This Is Not, “Sibe” Andrea Salvetti e Marco Dassi.

