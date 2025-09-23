Varese ospita il Villaggio del Condominio dal 10 al 12 ottobre

Il programma prevede incontri formativi per amministratori, appuntamenti divulgativi dedicati alle famiglie e momenti culturali, come il Premio Il Condominio Letterario, che premierà opere di narrativa e saggistica sul tema

Dal 10 al 12 ottobre 2025, all’interno della cornice del Villaggio della Sicurezza aVarese, si svolgerà la prima edizione del Villaggio del Condominio, un evento gratuito organizzato da Benvenuti in Condominio. Gli appuntamenti sono tutti gratuiti e per alcuni è richiesta la prenotazione per motivi organizzativi.

Un nuovo spazio di confronto sul vivere in condominio

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raccontare e approfondire tutte le sfaccettature della vita condominiale: dalla gestione amministrativa agli aspetti culturali, fino ai servizi e ai diritti dei residenti. Il programma prevede incontri formativi per amministratori, appuntamenti divulgativi dedicati alle famiglie e momenti culturali, come il Premio Il Condominio Letterario, che premierà opere di narrativa e saggistica sul tema.

Il programma: formazione, diritti e cultura

Tra gli appuntamenti principali:

Venerdì 10 ottobre : workshop per amministratori, con focus su gestione del valore e contabilità trasparente

: workshop per amministratori, con focus su gestione del valore e contabilità trasparente Sabato 11 ottobre : incontri su innovazione e opportunità per il condominio

: incontri su innovazione e opportunità per il condominio Domenica 12 ottobre: evento dedicato alla salvaguardia del diritto all’abitazione promosso da Save Your Home, e la premiazione del concorso letterario

Gli incontri si svolgeranno a Palazzo Estense, mentre i giardini ospiteranno spazi espositivi e attività per cittadini e famiglie.

Il Villaggio del Condominio è parte integrante del Villaggio della Sicurezza, il progetto promosso da AIME Italia che ogni anno trasforma Varese in un laboratorio a cielo aperto sulla cultura della sicurezza, con dimostrazioni, incontri ed esperienze pratiche rivolte a giovani, adulti e istituzioni.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 3936600477 o scrivere all’indirizzo mail info@benvenutiincondominio.it.