Castagnata Alpina a Cantello: un weekend tra trippa, polenta e solidarietà

Sabato 25 e domenica 26 ottobre un fine settimana all’insegna della buona cucina e della compagnia

Il Gruppo Alpini di Cantello, Sezione di Varese, celebra l’autunno con la tradizionale Castagnata. Un intero fine settimana all’insegna della buona cucina e della compagnia, che si terrà sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025.

L’evento, organizzato nella sede di Via degli Alpini 1, è un’occasione per ritrovarsi e sostenere le attività benefiche dell’Associazione Nazionale Alpini.

Sabato sera: Trippa e specialità da asporto

Le celebrazioni inizieranno la sera di Sabato 25 ottobre, dalle ore 18:00.

Protagonista della serata sarà la Trippa, preparata secondo la migliore tradizione alpina. Per chi preferisce gustarla a casa, il piatto sarà disponibile anche da asporto al costo di € 10.

Domenica a pranzo: Polenta in festa

La festa proseguirà Domenica 26 ottobre, con l’apertura degli stand gastronomici a partire dalle ore 12:30 per il pranzo.

Il menù della domenica offrirà due grandi classici della cucina locale: Polenta e Brasato e Polenta e Zola.

L’offerta per il pranzo domenicale, al costo di € 30, include anche il dolce, il caffè e le bevande, garantendo un momento conviviale completo.

Per assicurarsi un posto e la disponibilità delle specialità, in particolare per il pranzo della domenica, è fortemente consigliata la prenotazione.

Per prenotazioni e informazioni, è possibile contattare Tiziano al numero: 334 7795394.

Un invito caloroso a tutti i residenti e non solo a trascorrere un weekend in compagnia delle penne nere di Cantello.