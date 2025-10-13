Gianni Spartà presenta “Soggetti smarriti” a Porto Ceresio

Noto per aver raccontato figure chiave del territorio come Giovanni Borghi e Giuseppe Zamberletti, Spartà ha proposto un libro che unisce il ricordo personale con incontri e vicende incrociate nella sua carriera

La Biblioteca di Porto Ceresio, su iniziativa della Presidente della Commissione Federica Gentile, ospiterà venerdì 17 ottobre alle ore 21 la presentazione di «Soggetti smarriti – Mille storie cadute dall’alto», l’ultima opera del giornalista e scrittore varesino Gianni Spartà.

Noto per aver raccontato figure chiave del territorio come Giovanni Borghi e Giuseppe Zamberletti, Spartà ha proposto un libro che unisce il ricordo personale con incontri e vicende incrociate nella sua carriera. L’opera, articolata in dodici capitoli con la prefazione di Giangiacomo Schiavi del Corriere della Sera, è stata dedicata a Ezio Motterle, giornalista varesino scomparso di recente, confermando la sua delicatezza nel tessere insieme biografia, cronaca e riflessione universale.