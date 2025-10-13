Varese News

Gianni Spartà presenta “Soggetti smarriti” a Porto Ceresio

Noto per aver raccontato figure chiave del territorio come Giovanni Borghi e Giuseppe Zamberletti, Spartà ha proposto un libro che unisce il ricordo personale con incontri e vicende incrociate nella sua carriera

Gianni Spartà
Incontri

17 Ottobre 2025

La Biblioteca di Porto Ceresio, su iniziativa della Presidente della Commissione Federica Gentile, ospiterà venerdì 17 ottobre alle ore 21 la presentazione di «Soggetti smarriti – Mille storie cadute dall’alto», l’ultima opera del giornalista e scrittore varesino Gianni Spartà.

Noto per aver raccontato figure chiave del territorio come Giovanni Borghi e Giuseppe Zamberletti, Spartà ha proposto un libro che unisce il ricordo personale con incontri e vicende incrociate nella sua carriera. L’opera, articolata in dodici capitoli con la prefazione di Giangiacomo Schiavi del Corriere della Sera, è stata dedicata a Ezio Motterle, giornalista varesino scomparso di recente, confermando la sua delicatezza nel tessere insieme biografia, cronaca e riflessione universale.

13 Ottobre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

