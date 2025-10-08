Morazzone celebra la street art con un evento per ragazzi al parco skate

Il progetto Wi-Fi porta un evento gratuito per ragazzi tra murales, laboratori e sport, per valorizzare la creatività urbana e l’inclusione giovanile. Appuntamento sabato 11 ottobre dalle 16.30

Colori e creatività trasformano Morazzone: sabato 11 ottobre, a partire dalle 16.30, il parco di skateboard di via Mugnai si anima con “Street Art a Morazzone”, un evento gratuito dedicato ai ragazzi dai 14 anni in su. Murales, sport urbani, laboratori e arte si incontrano per valorizzare lo spazio pubblico e dare voce alla creatività giovanile.

L’appuntamento rientra nel progetto Wi-Fi (Wide Family Inclusion) ed è promosso da una rete di enti e associazioni del territorio, con il sostegno dell’Unione Europea e della Regione Lombardia. L’obiettivo è quello di creare occasioni di espressione e inclusione per i più giovani attraverso linguaggi artistici e attività aggregative.

Al centro del pomeriggio, la realizzazione di un murales dal vivo a cura di Sea Creative, noto artista urbano attivo sul territorio, che lavorerà direttamente sulla pista da skateboard. In occasione dell’evento sarà anche proclamato il vincitore del concorso di street art promosso nei mesi scorsi.

Sport, laboratori e aperitivo per i ragazzi

Non solo arte: alle 17.30 spazio al movimento con un laboratorio di skateboard gratuito, pensato per chi vuole mettersi alla prova con tavola e rampe. Alle 18.30, per chiudere la giornata in compagnia, è previsto un aperitivo gratuito riservato ai partecipanti.

Durante il pomeriggio ci sarà anche la premiazione di una campionessa di twirling, con una breve esibizione a sorpresa, per valorizzare le eccellenze sportive del territorio.

Programma della giornata

Ore 16.30 – Inizio evento e premiazione concorso murales

Ore 17.30 – Laboratorio di skateboard

Ore 18.30 – Aperitivo gratuito per i ragazzi

Durante il pomeriggio – Realizzazione murales con Sea Creative e esibizione di twirling

