A Ceriano Laghetto una serata tra sapori valtellinesi, musica dal vivo e quiz con l’Asd Dal Pozzo

Appuntamento venerdì 21 novembre a partire dalle 19 al Centro Civico Dal Pozzo per una serata originale tra gusto, spettacolo e gioco di squadra con premi in palio

Questa sera, venerdì 21 novembre, il Centro Civico Dal Pozzo di Ceriano laghetto ospiterà l’Apericena Valtellinese, iniziativa organizzata dall’Asd Dal Pozzo con il patrocinio del Comune. L’appuntamento è in via Carso 35, a partire dalle 19.00, con piatti tipici e atmosfera conviviale.

Il menù si ispira ai sapori della Valtellina, con possibilità anche di asporto per chi preferisce gustare le specialità a casa. Ma l’apericena non sarà l’unico ingrediente della serata: alle 21 spazio alla musica con il live chitarra e voce di Flavio Pirini, artista milanese noto per il suo stile ironico e teatrale.

A seguire, si accenderà l’atmosfera con il “Quizzotto Gialloverde”, un quiz a squadre aperto a tutti con ricchi premi in palio.