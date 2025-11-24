Varese News

Aldo Pedron a Gallarate per presentare il libro “Vinilmania – il gran ritorno del vinile e del giradischi”

Appuntamento a Carù Dischi sabato 29 novembre alle ore 16 con lo storico del rock per un pomeriggio di musica

29 Novembre 2025

Aldo Pedron, storico del rock, è stato tra i fondatori delle riviste specializzate Il mucchio selvaggio e L’ultimo buscadero, di cui è stato anche direttore dal 1980 al 1992. Autore di diversi saggi e di centinaia di articoli, nella sua “stanza della musica” sfoggia una collezione di decine di migliaia di vinili, CD, cofanetti, libri e rarità.
Presenterà il libro Vinilmania – il gran ritorno del vinile e del giradischi, di cui ha curato la sezione italiana

24 Novembre 2025

