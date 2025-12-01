A Varese l’incontro “Orientamento: dalle stelle, al sestante, al GPS”

L’evento sarà condotto da Antonio Giudici nell’ambito del ciclo La Formazione delle Idee, promosso da Chiara Del Nero, Guido Martinoli, Marina Guidotti, Renzo Talamona e dal pubblico stesso

Un viaggio affascinante attraverso i secoli, dai metodi di orientamento degli antichi navigatori fino alle più moderne tecnologie satellitari. È questo il tema dell’incontro “Orientamento: dalle stelle, al sestante, al GPS”, condotto da Antonio Giudici nell’ambito del ciclo La Formazione delle Idee, promosso da Chiara Del Nero, Guido Martinoli, Marina Guidotti, Renzo Talamona e dal pubblico stesso.

L’appuntamento si terrà sabato 6 dicembre 2025 alle ore 10, presso Sala Kolbe in via Agugiari 140 a Varese.

Durante l’incontro, Giudici accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle tecniche che hanno permesso all’uomo di orientarsi in mare aperto ancor prima dell’invenzione degli strumenti moderni. Per secoli, infatti, sole e stelle sono stati le uniche guide affidabili per determinare la rotta, grazie a osservazioni attente e calcoli astronomici.

Il percorso proseguirà con l’introduzione e l’evoluzione del sestante, lo strumento che ha rivoluzionato la navigazione rendendo possibili misurazioni sempre più precise. Infine, l’attenzione si sposterà sul presente, con il GPS, oggi parte integrante della vita quotidiana: un sistema automatico, internazionale e estremamente accurato, frutto di decenni di ricerca e innovazione.

L’incontro si propone di rispondere a una domanda fondamentale: come siamo arrivati a un sistema così avanzato? Attraverso esempi, immagini e spiegazioni accessibili, il pubblico potrà comprendere non solo il funzionamento del GPS, ma anche il lungo cammino della conoscenza umana che ne ha reso possibile la nascita.