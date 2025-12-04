Auroro Borealo presenta la sua collezione di libri brutti. Ospite d’eccezione Franco Zanetti di Rockol

Auroro Borealo ha una collezione di libri brutti. Li ha raccolti negli anni, nei mercatini, nelle librerie pubbliche e private, su Ebay, Amazon e tutti i posti possibili e immaginabili.

Libri così brutti da meritarsi una pagina Instagram e poi, oggi, un libro. Un volume, appunto, che raccoglie le copertine e le recensione dei libri che ha collezionato in questi anni, divise per categorie: politica e società, amore e sesso, salute e così via.

All’interno ci sono copertine assurde, ironiche, divertenti, sconcertanti tanto da pensare che siano finte. Invece no, è tutto vero e quei volumi hanno un autore, una casa editrice, una data di uscita.

La serata a Materia Spazio Libero del 9 dicembre sarà un’occasione per “sfogliarli” insieme, ovvero per scoprire con Auroro Borealo delle “chicche” dell’editoria italiana. Al suo fianco ci sarà un moderatore d’eccezione. Per la data di Varese infatti, Auroro Borealo sarà accompagnato da Franco Zanetti, direttore di Rockol.it. Zanetti è anche citato nel libro di Auroro Borealo in quanto autore di un inedito scritto su Lorenzo Cherubini Jovanotti. Una serata che preannuncia sorprese, dove non mancherà un alto tasso di ironia.

Una serata scoppiettante e divertente e che permetterà, tramite le copertine dei libri, di avere una fotografia della nostra società degli ultimi cinquant’anni.

Il Libro brutto dei libri brutti è uscito per Blackie Edizioni ed è il primo volume firmato da Auroro Borealo – al secolo Francesco Roggero – cantautore, performer, podcaster. Come ricorda Elio nella prefazione del volume, “i Libri Brutti ci dicono chi siamo, ci raccontano la nostra società in maniera spietata, a volte ridicola, a volte serissima, a volte esilarante, molto più dei libri belli.”

Appuntamento a Materia il 9 dicembre, alle 21. Ingresso libero e gratuito, su prenotazione. Materia è in Via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro a Castronno. Si potranno acquistare i Libri Brutti e farli autografare da Auroro Borealo.