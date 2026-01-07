Varese News

A Golasecca il concerto per la pace

Suoneranno il Corpo Musicale “A. Viotti” insieme al Corpo Musicale “G. Colombo” di Sesto Calende

Generico 05 Jan 2026
Spettacoli

11 Gennaio 2026

Domenica 11 gennaio parrocchia Santa Maria Assunta Golasecca Concerto per la Pace

Il Corpo Musicale “A. Viotti” insieme al Corpo Musicale “G. Colombo” di Sesto Calende (fusione delle due Bande musicali da circa due anni), terranno un Concerto per la Pace.
Al termine delle festività natalizie, le note per la Pace risuoneranno nella Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta di Golasecca domenica 11 gennaio alle ore 16.00.
Maestro Concertatore: Renato Agliata.
Ingresso libero.
7 Gennaio 2026
