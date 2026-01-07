Golasecca
A Golasecca il concerto per la pace
Suoneranno il Corpo Musicale “A. Viotti” insieme al Corpo Musicale “G. Colombo” di Sesto Calende
Domenica 11 gennaio parrocchia Santa Maria Assunta Golasecca Concerto per la Pace
Il Corpo Musicale “A. Viotti” insieme al Corpo Musicale “G. Colombo” di Sesto Calende (fusione delle due Bande musicali da circa due anni), terranno un Concerto per la Pace.
Al termine delle festività natalizie, le note per la Pace risuoneranno nella Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta di Golasecca domenica 11 gennaio alle ore 16.00.
Maestro Concertatore: Renato Agliata.
Ingresso libero.
7 Gennaio 2026