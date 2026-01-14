A Vedano Olona nasce il Book Club in inglese: letture, conversazione e grandi classici

Allenare l’inglese divertendosi, leggendo insieme grandi classici della letteratura e condividendo la passione per i libri. È l’idea alla base del nuovo World Book Club, il gruppo di lettura in lingua inglese promosso dalla Biblioteca Comunale di Vedano Olona, che prenderà il via sabato 17 gennaio alle 10 nella Sala Consiliare di Villa Aliverti con un incontro di presentazione.

Un’occasione per leggere e migliorare l’inglese

Il progetto è pensato per chi ama leggere e vuole al tempo stesso esercitarsi con la lingua inglese in un contesto rilassato e informale. Non è necessario un livello avanzato: l’obiettivo è imparare insieme, divertendosi e dialogando.

Durante il primo incontro, verrà presentato il gruppo e saranno distribuite le copie del primo libro in programma: “Pride and Prejudice” di Jane Austen, un capolavoro della letteratura inglese che offre molte possibilità di riflessione e confronto.

Lettura, confronto e relax

Il World Book Club non è un corso, ma un modo piacevole per immergersi nei testi, chiacchierare in inglese, riscoprire grandi autori e – perché no – stringere nuove amicizie. Gli incontri saranno poi organizzati con cadenza regolare, in base alle esigenze dei partecipanti.

La partecipazione è libera, ma è richiesta la prenotazione presso la biblioteca comunale, scrivendo a biblioteca@comune.vedano-olona.va.it o chiamando il numero 333 5450489.