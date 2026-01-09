Alla scoperta del Museo Onda Rossa di Caronno Pertusella

Un’esposizione di oltre 50 automobili che hanno fatto la storia d’Italia e non solo. Appuntamento Fai

Domenica 11 gennaio primo atteso appuntamento del nuovo anno presso il Museo Onda Rossa di Caronno Pertusella (luogo nato come calzificio industriale) che ospita, dal 2015, un Centro di Eccellenza Italiana: da un lato, una sezione dedicata al modellismo d’arte e all’attività di progettazione e costruzione di vetture, da pista e sportive, uniche al mondo, dall’altra un’esposizione di oltre 50 automobili che hanno fatto la storia d’Italia e non solo.

Un contesto che racchiude i valori che hanno reso unico il popolo italiano e che oggi si stanno perdendo: il lavoro, la famiglia, la civiltà contadina, la solidarietà, la comprensione.

Il lavoro non inteso come pausa noiosa tra due momenti di divertimento, ma come unico modo di cui l’uomo dispone per essere libero di realizzarsi, la famiglia che insegna l’importanza dell’affetto, la solidarietà e la comprensione e la civiltà contadina vista come la nostra eredità e come esempio di umiltà e richiamo al sacrificio. Dietro alle meravigliose vetture esposte, alcune uniche al mondo, si nascondono proprio questi valori che il visitatore avrà modo di scovare. Al termine di ogni turno è prevista una degustazione di vini e stuzzicherie.

