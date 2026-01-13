Azzate senza poste da 27 mesi. “Inammissibile”

Sono 27 mesi che le Poste di Azzate sono chiuse. Una chiusura che doveva essere temporanea e invece si sta prolungando. «Inammissibile», dice oggi l’amministrazione comunale, dopo l’ennesimo rinvio della riapertura nella nuova sede prevista in via Giotto 18, non lontano dalle vecchia – ormai quasi dimenticata – sede di via Acquadro.

«Nel corso degli ultimi mesi, Poste Italiane ha più volte comunicato date di riapertura della nuova sede di via Giotto che sono state progressivamente posticipate: inizialmente da settembre a novembre, poi ulteriormente a febbraio, fino all’ennesimo rinvio recentemente annunciato» dicono dall’amministrazione comunale. «Ogni slittamento è stato motivato da ragioni tecniche, ritardi nei lavori o difficoltà nelle forniture».

«Come amministrazione comunale, abbiamo mantenuto un dialogo continuo con Poste Italiane, sollecitando aggiornamenti attraverso tutti i canali istituzionali disponibili e rappresentando con chiarezza il disagio vissuto quotidianamente dai cittadini di Azzate, in particolare dalle persone anziane, dai soggetti più fragili e da chi ha minori possibilità di spostamento verso altri comuni. Pur comprendendo che le motivazioni addotte possano avere una loro fondatezza tecnica, riteniamo che l’ennesimo rinvio non sia più ammissibile» dice in una nota l’amministrazione guidata da Raffaele Simone.

«I ritardi accumulati stanno producendo una penalizzazione concreta e prolungata per la nostra comunità e per il territorio, che da troppo tempo è privo di un servizio essenziale».

«Poste Italiane si presenta come un presidio fondamentale di servizi per i territori e come un hub di prossimità al servizio dei cittadini. Proprio per questo riteniamo doveroso che tali principi trovino concreta applicazione anche nel caso di Azzate, attraverso il rispetto degli impegni assunti e la definizione di tempi certi e non ulteriormente rinviabili per la riapertura dell’ufficio. L’Amministrazione comunale continuerà a sollecitare con fermezza Poste Italiane affinché venga garantita, nel più breve tempo possibile, la restituzione di un servizio indispensabile per la vita quotidiana della nostra comunità».