Due giorni per i fumetti con BAlloon, il festival dedicato a Busto Arsizio

Sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026 i fumetti torneranno protagonisti di un’intensa due giorni per appassionati e curiosi.

BAlloon – Festival del Fumetto di Busto Arsizio, promosso dall’Amministrazione comunale con la Biblioteca comunale G.B. Roggia, in collaborazione con l’associazione Creative Comics, porterà infatti in città molti grandi autori italiani di Marvel, Topolino, Tex Willer, Diabolik, Dylan Dog e tanti altri.

Il tema di questa terza edizione del festival, il cui direttore artistico è Daniele Statella, autore noto a livello nazionale e punto di riferimento del settore, è “Dal Fumetto al Cinema, passando per l’animazione”.

Collaborano all’iniziativa, che ha il patrocinio della Regione e della Provincia, le fumetterie cittadine Creative Comics e Fumettolandia e la libreria Il Libraccio.

Clou della due giorni, che si svolgerà a Villa Calcaterra, la mostra dedicata al personaggio della Linea di Osvaldo Cavandoli, con la proiezione di un documentario esclusivo.

Come nelle scorse edizioni, il Festival offrirà performance live, laboratori per adulti e bambini e talk con gli ospiti.

«Il festival Balloon, frutto del Tavolo Letteratura, è uno degli appuntamenti con il mondo del libro che proponiamo durante l’anno con la collaborazione delle librerie e delle case editrici cittadine» ha affermato l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli in occasione della presentazione. «Il fumetto ha un pubblico ampio e fortemente fidelizzato, ma dimostra di essere in grado di intercettare nuovo pubblico, con sensibilità sempre diverse. Le prime edizioni del festival lo hanno dimostrato: il pubblico ha apprezzato enormemente la proposta culturale e la qualità degli ospiti. Vorrei sottolineare una caratteristica che considero preziosa: BAlloon si colloca nel panorama dei festival del fumetto come evento culturale, non commerciale. Una scelta che valorizza la qualità, la narrazione e il rapporto tra autore e pubblico».

INFO:

Sabato 17 gennaio 2026 ore 16.00 – 18.00

Domenica 18 gennaio 2026 ore 10.00 – 18.00

Villa Calcaterra – Via Magenta, 70 Busto Arsizio

Ingresso libero e gratuito.

Info: biblioteca@comune.bustoarsizio.va.it

IL PROGRAMMA

SABATO 17 GENNAIO

ore 16.00

Apertura Festival e inaugurazione della mostra dedicata al personaggio della Linea di Osvaldo Cavandoli

ore 16.00 Inaugurazione mostra dei lavori degli studenti del Liceo Artistico P.Candiani

ore 16.30 Crea il tuo personaggio Disney Laboratorio per bambini dai 7 ai 12-anni con il disegnatore di Topolino Emmanuele Baccinelli. Prenotazione obbligatoria: https:/bit.ly/45nGDs7

DOMENICA 18 GENNAIO

ore 10.00-18.00 Incontro con gli autori e stand delle fumetterie di Busto Arsizio Gli autori presenteranno le loro opere e incontreranno il pubblico.

ore 10.00-18.00 Giochiamo insieme a Warangel e CinePigs Entrambi creati da Angelo Porazzi e adatti per bambini e famiglie.

ore 11.30 Laboratorio gratuito di modellismo Laboratorio di modellismo a cura di Comics Addiction. Dai 10 anni. Prenotazione obbligatoria: https://bit.ly/3MOXWMv

ore 10.30 Matteo Bussola, il fumetto, il cinema e tutto quanto Incontro con l’autore. Modera Gianluca Mercadante. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

ore 12.00 Osvaldo Cavandoli, lo stile dell’essenziale. Il cinema di animazione de La Linea Incontro con Bruno Testa e Sergio Cavandoli. Modera Gianluca Mercadante.

ore 15.00 Favole, il videoclip animato di Lens Incontro con il fumettista Giuseppe Candita, autore dei disegni dell’animazione. Modera Gianluca Mercadante.

ore 15.45 Disegnare il cinema. Gli storyboard cinematografici del film Dampyr tratto dall’omonimo fumetto edito da Sergio

Bonelli Editore Incontro con Cristiano Spadavecchia. Modera Gianluca Mercadante.

ore 16.45 Dragonero – I paladini, la prima serie animata prodotta da Sergio Bonelli Editore Incontro con l’autore Luca Enoch e 1 disegnatori Ivan Calcaterra e Alessandro Bignamini. Modera Gianluca Mercadante.

Saranno presenti al Festival Emmanuele Baccinelli (Topolino) Alessandro Bignamini (Dragonero) Matteo Bussola (scrittore) Ivan Calcaterra (Dragonero) Giuseppe Candita (Diabolik) Davide Cesarello (Topolino) Bruno Dettoni (Topolino) Luca Enoch (Dragonero) Marta Ferraris (illustratore) Andrea Gatti (illustratore) Anna Lazzarini (Zagor) Marco Maselli (illustratore) Andrea Osella (illustratore) Collettivo Per (illustratore) Angelo Porazzi (Warangel) Oskar (Zagor) Fabrizio Russo (Zagor) Cristiano Spadavecchla (Tex) Daniele Statella (Dampyi) Bruno Testa (Mattel) Zibrah Ziban (illustratore).