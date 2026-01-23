Memoria e cinema: a Varese il documentario premio Oscar prodotto da Spielberg

La città di Varese si prepara a commemorare il Giorno della Memoria 2026 con un appuntamento cinematografico di altissimo rilievo culturale e civile. Domenica 25 gennaio, alle ore 18:00, la Sala Montanari di via dei Bersaglieri ospiterà la proiezione del documentario “Gli ultimi giorni” (The Last Days).

Un capolavoro firmato Steven Spielberg

L’opera, diretta da James Moll nel 1998, vanta una produzione d’eccezione: è stata infatti realizzata da Steven Spielberg per la USC Shoah Foundation. Il valore artistico e storico della pellicola è suggellato dalla vittoria del

Premio Oscar nel 1999 come miglior documentario.

Il film racconta la tragica esperienza di cinque ebrei ungheresi sopravvissuti all’Olocausto, offrendo uno sguardo profondo e necessario su uno dei periodi più bui del Novecento.

Informazioni utili

L’evento è promosso dal Comune di Varese nell’ambito delle iniziative per non dimenticare le vittime della Shoah.

Dove: Sala Montanari, via dei Bersaglieri 1, Varese.

Quando: Domenica 25 gennaio 2026, ore 18:00.

Ingresso: Libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.