Storie partigiane d’alta quota: Sergio Giuntini presenta a Solaro “Alpinismo e Resistenza”

Venerdì 16 gennaio alle 21, al Polo di Comunità Regina Elena in piazza Cadorna a Solaro, lo storico e saggista Sergio Giuntini presenterà il suo libro “Alpinismo e Resistenza. Storie partigiane d’alta quota”. Un viaggio tra vette e memoria, tra amore per la montagna e lotta partigiana.

L’iniziativa è promossa dalla Biblioteca comunale di Solaro nell’ambito della rassegna “Il Villaggio Sportivo delle Biblioteche”, e si inserisce tra gli appuntamenti culturali organizzati in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con il sostegno di Regione Lombardia e del progetto “Giochi della Cultura”.

Quando la montagna incontra la libertà

Il volume di Giuntini raccoglie 18 ritratti memorabili che intrecciano la passione per l’alpinismo con l’impegno nella Resistenza antifascista. Dalle leggende della roccia come Cassin e Castiglioni, alle voci civili di Primo Levi e Giorgio Bocca, fino alle tante donne che, con coraggio, parteciparono alla lotta partigiana: un racconto corale che riscopre la montagna come spazio fisico e simbolico di libertà.

È un libro che unisce storia sociale, memoria politica e cultura sportiva, tracciando un percorso ideale dalle Alpi agli Appennini, per ricordare chi ha scelto la vetta per difendere i valori della democrazia.

L’autore tra sport, storia e impegno civile

Sergio Giuntini è considerato uno dei maggiori storici dello sport in Italia. Membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Storia dello Sport, ha pubblicato numerosi saggi sul legame tra gesto atletico, società e movimenti politici del Novecento. Da anni porta avanti una ricerca che unisce rigore storiografico e sensibilità civile, restituendo al mondo dello sport una profondità spesso trascurata.

Ingresso libero