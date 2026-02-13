È un viaggio tra Natura e Spazio la nuova domenica di Porte aperte al Parco Pineta

Domenica 15 febbraio dalle ore 14 il Centro didattico scientifico apre l’area protetta ai visitatori per esplorare i sentieri nel bosco e il sistema solare in EcoPlanetario

Porte aperte domenica 15 febbraio al Centro didattico scientifico con EcoPlanetario del Parco Pineta a Tradate. La proposta per grandi e piccini è un nuovo Viaggio tra Natura e Spazio in cui riscoprire i sentieri dell’area protetta e per avventurarsi in un’esperienza per piccoli astronauti pronti ad esplorare il Sistema solare.

ESPLORIAMO IL SISTEMA SOLARE

Dalle comete agli asteroidi, dai pianeti alla stella Sole, infinite sono le sorprese che racchiude il sistema solare! Lanciamoci in un viaggio nello spazio e nel tempo alla scoperta delle meraviglie dello spazio infinito per capire quanto ancora resta di inesplorato. Allacciate le cinture

Il viaggio prevede una quota di iscrizione, partirà alle ore 14.30 per i più piccoli, e poi alle 15.30 e alle 16.30 per tutti, dai 9 anni, ed è prenotabile a QUESTO LINK.