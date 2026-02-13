Tradate
È un viaggio tra Natura e Spazio la nuova domenica di Porte aperte al Parco Pineta
Domenica 15 febbraio dalle ore 14 il Centro didattico scientifico apre l’area protetta ai visitatori per esplorare i sentieri nel bosco e il sistema solare in EcoPlanetario
Porte aperte domenica 15 febbraio al Centro didattico scientifico con EcoPlanetario del Parco Pineta a Tradate. La proposta per grandi e piccini è un nuovo Viaggio tra Natura e Spazio in cui riscoprire i sentieri dell’area protetta e per avventurarsi in un’esperienza per piccoli astronauti pronti ad esplorare il Sistema solare.
ESPLORIAMO IL SISTEMA SOLARE
Dalle comete agli asteroidi, dai pianeti alla stella Sole, infinite sono le sorprese che racchiude il sistema solare! Lanciamoci in un viaggio nello spazio e nel tempo alla scoperta delle meraviglie dello spazio infinito per capire quanto ancora resta di inesplorato. Allacciate le cinture
Il viaggio prevede una quota di iscrizione, partirà alle ore 14.30 per i più piccoli, e poi alle 15.30 e alle 16.30 per tutti, dai 9 anni, ed è prenotabile a QUESTO LINK.
SENTIERO NATURA
Il Sentiero Natura è un breve tracciato di facile percorrenza, che conduce i visitatori alla scoperta della natura custodita dal Parco. Stagno, prato delle farfalle ed altri punti di interesse sono approfonditi grazie a pannelli didattici che oltre a poter essere letti possono essere ascoltati grazie all’audioguida (www.librogamelive.it).
LE PROVE DELL’ESPLORATORE
La nuova espesrienza propone ai partecipanti di affrontare tutte le sfide per diventare un esploratore del Parco Pineta: birdwatching, caccia a insetti, ragni e centopiedi sul sentiero della magia del bosco, orienteering, esplorazione del Sentiero del Sistema Solare.
Età consigliata: dagli 8 anni
SENTIERO DELLA MAGIA DEL BOSCO
Un percorso affascinante, realizzato dallo scultore Giancarlo Volontè, popolato da gnomi, guardiani e spiritelli che evocano l’incanto dell’ambientazione boschiva.
STRISCIA SENSORIALE A PIEDI NUDI
Da sperimentare, per grandi e piccini, per conoscere gli elementi della natura attraverso il tatto.
CAMPO SPERIMENTALE DI ORIENTERING
Per i più temerari che desiderano sperimentare divertendosi questa disciplina possono richiedere le cartine riportanti le diverse opzioni di percorso e verificare le proprie doti di orientamento.
SENTIERO FATA
Elementi e natura, un connubio che ha attraversato il tempo permeando credenze e cultura “scientifica” del passato. Il sentiero di circa 1 km, che avvolge il Centro Didattico, offre quattro installazioni sugli elementi: Fuoco, Aria, Terra, Acqua – FATA.
PERCORSO DEL SISTEMA SOLARE
Ad arricchire la passeggiata lungo il Sentiero FATA, ecco il Percorso del Sistema Solare, riprodotto in scala, con partenza dalla postazione del sole. Un sentiero dotato di totem a rappresentare i corpi celesti in scala immersi in un ambiente boschivo suggestivo. È possibile scaricare la visita audio guidata, basta inquadrare il qrcode a inizio percorso.
LIBROGAME LIVE: LA SELVA DEL FATO
Un gioco per vivere un’avventura fantastica immersi nelle natura. Si parte inquadrando i QRcode con lo smartphone e si diventa protagonisti della storia interattiva “La Selva del Fato” (www.librogamelive.it).
CONSIGLI PRATICI DI PARTECIPAZIONE
L’audioguida del Sentiero Natura, il LibroGame Live “La Selva del Fato” e il Fitosafari fotografico sono scaricabili sul sito www.librogamelive.it e, per ragioni di connessioni incerte nel bosco, potrebbe essere meglio scaricarli prima di raggiungere il Centro didattico del Parco Pineta in pochi semplici passaggi:
– collegati al sito www.librogamelive.it tramite Chrome o Safari (NO altro browser);
– visita la sezione “Sentieri” scarica l’esperienza che desideri
– segui le istruzioni e una volta sul sentiero attiva la funzione «aereo», il sistema funziona al meglio offline!
È anche possibile scaricare gratis l’App Etersia Quest prima di percorrere il Sentiero FATA e vivere un’avventura tra rompicapi e prove di abilità.
Equipaggiamento consigliato: scarpe comode, uno smarphone con batteria carica e una merenda da consumare in mezzo al prato su un telo o usufruendo di uno dei tavoli da pic-nic.
Consulta tutti i dettagli al seguente link: www.centrodidatticoscientifico.it/Centro