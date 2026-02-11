La cultura della salute protagonista al Teatro dell’Olmo di Taino

Il professor Fabrizio Pregliasco ospite del Lions Club Lombardia Lago Maggiore per un focus sulla salute e la cura di sé

Il tema della salute e della medicina preventiva torna al centro del dibattito sul palco del Teatro dell’Olmo di Taino.

L’evento, organizzato dal Lions Club Lombardia Lago Maggiore (Distretto 108 Ib1) con il patrocinio del Comune di Taino, si terrà giovedì 12 febbraio in piazza Piero e Gaspare Pajetta. Il relatore della serata sarà il professor Fabrizio Ernesto Pregliasco, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Milano.

La serata inizierà alle 20 con un aperitivo di benvenuto, seguito alle 20:30 dall’avvio della conferenza. Il dibattito sarà coordinato dai moderatori Gianluigi Conterio e Riccardo Celesia. Il tema centrale dell’appuntamento richiama il filone di studio nazionale dell’associazione per l’anno sociale in corso, focalizzato sul ruolo della longevità nella società di domani.