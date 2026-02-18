Una serata per conoscere l’affido familiare: incontro informativo a Ispra il 24 febbraio

L’incontro è aperto a tutti: a chi è curioso, a chi vuole semplicemente informarsi, e a chi sente che potrebbe essere arrivato il momento di fare un passo in più

Un’occasione per informarsi, ascoltare e capire cosa significa davvero aprire la propria casa – e la propria quotidianità – a un percorso di affido. È questo l’obiettivo dell’incontro informativo dedicato all’affido familiare e alla prossimità familiare in programma a Ispra.

La serata sarà un momento di condivisione e riflessione, arricchito dall’arte e dalle testimonianze dirette di chi ha vissuto esperienze di affido. In programma la proiezione del cortometraggio “Verso Casa”, che racconta con delicatezza la relazione possibile tra una mamma affidataria e una ragazzina, offrendo uno sguardo concreto su una quotidianità fatta di piccoli gesti e presenza.

A seguire, spazio alle storie e alle esperienze dirette, per approfondire dubbi, domande e motivazioni legate a un tema spesso conosciuto solo in superficie.

L’appuntamento è fissato per martedì 24 febbraio 2026, dalle 18.00 alle 19.30, presso la Sala Auditorium – JRC Clubhouse in via Esperia, a Ispra.

L’incontro è aperto a tutti: a chi è curioso, a chi vuole semplicemente informarsi, e a chi sente che potrebbe essere arrivato il momento di fare un passo in più.