“Ballare nella Catastrofe”: Enrico Lazzeri presenta il suo libro da Carù a Gallarate

La musica giamaicana e la cultura delle dancehall sbarcano a Gallarate per un pomeriggio dedicato alla letteratura e al ritmo. Sabato 7 marzo, alle ore 16:00, lo storico negozio Carù Dischi di piazza Garibaldi ospiterà la presentazione del libro “Ballare nella Catastrofe – La poetica delle dancehall”. L’opera, scritta da Enrico Lazzeri (noto agli appassionati come Dj Henry), si propone di esplorare le radici e l’estetica di uno dei movimenti culturali più vibranti e complessi della scena musicale globale.

Un viaggio nella cultura dancehall

L’incontro sarà l’occasione per approfondire le tematiche trattate nel volume, che analizza la “poetica” che si nasconde dietro i muri di casse e i ritmi incalzanti tipici della Jamaica. Il libro di Lazzeri non è solo una cronaca musicale, ma un’indagine sociale e artistica su come la danza e la musica possano diventare strumenti di espressione e resistenza in contesti difficili. A dialogare con l’autore sarà Gianni Zuretti, che nel ruolo di moderatore aiuterà a svelare i retroscena e le curiosità legate alla stesura di questo lavoro.

L’appuntamento in Piazza Garibaldi

Lo scenario della presentazione è Carù Dischi, un punto di riferimento storico per gli amanti della musica nel Varesotto, situato in Piazza Garibaldi 6 a Gallarate. L’evento rappresenta una tappa importante per la promozione della saggistica musicale sul territorio, portando nel cuore della città un pezzo di cultura caraibica filtrata dalla sensibilità di uno dei massimi conoscitori italiani del genere. Per chi desidera maggiori informazioni è possibile contattare direttamente la libreria o utilizzare i recapiti indicati dagli organizzatori.