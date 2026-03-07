Varese News

Castellanza

Referendum del 22-23 marzo, incontro a Castellanza per spiegare le ragioni del Sì

A organizzarlo è l’associazione SìAmo Castellanza, in collaborazione con il Comitato Camere Penali per il Sì e con i Comitati Civici per un giusto Sì

giudice tribunale generico | foto da Pixabay
Incontri

13 Marzo 2026

Un appuntamento pubblico per approfondire i contenuti del referendum previsto per il 22 e 23 marzo 2026. A organizzarlo è l’associazione SìAmo Castellanza, in collaborazione con il Comitato Camere Penali per il Sì e con i Comitati Civici per un giusto Sì.

L’incontro si terrà venerdì 13 marzo alle ore 21 nella sala conferenze della biblioteca civica di Castellanza e sarà l’occasione per illustrare ai cittadini le motivazioni che sostengono il voto favorevole al quesito referendario.

Durante la serata verranno presentati e analizzati i principali contenuti della riforma oggetto del referendum popolare, con l’obiettivo di offrire strumenti di informazione e confronto alla cittadinanza.

Interverranno come relatori:

  • Tiberio Massironi, presidente della Camera Penale di Busto Arsizio;

  • Samuele Genoni, corresponsabile nazionale dell’ordinamento giudiziario dell’Unione delle Camere Penali Italiane;

  • Simona Cicorella, avvocato del foro di Busto Arsizio;

  • Riccardo Caruso, esperto di diritto amministrativo e membro dell’Associazione LabOra.

L’incontro è aperto al pubblico e rappresenta un momento di informazione e dibattito sui temi della riforma e sulle ragioni del voto favorevole.

L’iniziativa è promossa dal presidente di SìAmo Castellanza, Paolo Pagani.

7 Marzo 2026
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

