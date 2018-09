L’economia digitale, un’opportunità anche per il commercio

«Un negozio, anche se di piccole o medie dimensioni, oggi non può non avere una pagina Facebook e, soprattutto, gestirla al meglio, con attenzione e continuità. Al contrario, il rischio è quello di rimaner tagliati fuori dalle opportunità che si aprono con l’economia digitale. Attenzione, però, occorre governare al meglio questi processi, per non esserne a propria volta governati: bisogna dialogare costantemente con i propri consumatori sui social, avendo cura di essere tempestivi e precisi nelle risposte alle loro esigenze e nel proporre modalità d’acquisto interessanti».

Non ha usato mezzi termini Demetrio Macheda, esperto nella gestione delle risorse umane e specializzato nella realizzazione di applicativi software, che nelle sale del Centro Congressi Ville Ponti è stato il relatore del primo dei seminari del nuovo ciclo di incontri, che ha preso il via oggi su iniziativa del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio, in collaborazione con i Digital Innovation Hub delle associazioni di categoria.

Un’occasione insomma per coinvolgere proprio le aziende del commercio, in particolare i punti vendita, circa le potenzialità degli strumenti di digitalizzazione. Al centro della giornata anche l’analisi delle piattaforme e-commerce e dei mezzi capaci di generare nuovo valore per le imprese e i loro clienti, come i totem interattivi e l’interactive touch screen.

Dopo quest’appuntamento, il programma dei seminari proseguirà con la tematica del Web-Marketing ed E-Commerce che verrà affrontato in due parti, nelle giornate di lunedì 1 e 15 ottobre, sempre al Centro Congresso Ville Ponti, con l’obiettivo di promuovere le vendite attraverso i social media e il digitale. In particolare, il relatore Roberto Fuso Nerini incentrerà il suo intervento nelle due giornate su come posizionare correttamente l’e-commerce all’interno dell’organizzazione della struttura commerciale, entrando altresì nel dettaglio su come promuovere le vendite utilizzando le tecniche del web-marketing.

Al termine della mattinata di ciascun seminario è prevista la possibilità di un incontro personalizzato con l’esperto, che potrà rispondere a quesiti tecnico-organizzativi in merito all’implementazione delle soluzioni digitali in azienda. L’esperto sarà disponibile dalle 14.30 alle 17.30 e riserverà alle imprese che si saranno prenotate online un colloquio di 45 minuti.

I seminari e gli incontri personalizzati sono a partecipazione gratuita. Occorre però prenotarsi online sul sito della Camera di Commercio www.va.camcom.it, seguendo il percorso “Convegni e Seminari » Punto Impresa Digitale”.