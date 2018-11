Una settimana per dire, tutti insieme, NO alla violenza sulle donne

Anche in provincia di Varese sono tante le iniziative messe in campo da associazioni, gruppi e amministrazioni per la Settimana contro la violenza sulle donne, che si celebra in questi giorni in tutta Italia.

L’articolo è in aggiornamento: segnalate le vostre iniziative a redazione@varesenews.it

INDUNO OLONA – Domenica 25 novembre in Sala Bergamaschi spettacolo teatrale “Nl nome della donna”, di e con Michela Prando. Interverranno anche le donne di Eos, centro di colto contro la violenza > Leggi

SARONNO – Giovedì 22 novembre alle 21 all’auditorium Aldo Moro, in viale Santuario 13, l’associazione Rete Rosa di Saronno organizza un convegno sul tema “Donne vittime di violenza: giustizia e sanità, a che punto siamo?”. > Leggi

TRADATE – Venerdì 23 e domenica 25 novembre doppio appuntamento promosso dai ragazzi del Liceo Curie di Tradate in occasione della Settimana contro la violenza sulle donne > Leggi

VARESE – Domenica 25 novembre il Soroptimis di Varese, tra le altre iniziative, illuminerà il Comune di Varese di arancione > Leggi

VENEGONO SUPERIORE – Venerdì 23 novembre alle 20.30 in sala consiliare il Coro del Liceo Curie di Tradate e l’ensemble vocale Disincanto di Gallarate propongono una serata di musica, letture e riflessioni contro la violenza sulle donne > La serata

MILANO – > Tante iniziative organizzate da Regione Lombardia fino a domenica 25 novembre in occasione della Settimana contro la violenza sulle donne > Leggi