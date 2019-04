A caccia di tesori, uova, dettagli e meraviglie nascoste

Il tempo incerto di questo primo fine settimana di aprile non scoraggia il divertimento dei bambini e delle loro famiglie che possono comunque contare su tante iniziative, al chiuso e all’aperto, per godersi un weekend insieme, tra giochi, tesori da scoprire e curiosità da sperimentare.

In caso di maltempo si consiglia di verificare con gli organizzatori la conferma dell’evento.

GIOCHI

Varese: sabato il Parco di Villa Toeplitz ospita una benefica “Caccia alle uova nascoste” per bambini di ogni età a sostegno dell’associazione Cuori eroi > L’evento

Sesto Calende: tante mongolfiere con cui tutti possono volare sabato, dal campo sportivo > Leggi qui

Gemonio: piccoli incisori crescono con il workshop gratuito in programma nella giornata di sabato al Museo Bodini per l’evento “Apriamo le porte alla stampa” > Il laboratorio

Varese: inizia domenica la nuova stagione dell’Adventure park di Villaggio Cagnola, alla Rasa > L’inaugurazione

Varese: due appuntamenti dedicati ai bambini nel pomeriggio di domenica ai Giardini Estensi con “Caccia all’albero” per i più piccoli nel parco e “Mel mellis, antiche dolcezze di Somma Lombardo” nelle sale del Museo di Villa Mirabello per i bambini in età scolare > Leggi i dettagli

Castello Cabiaglio: domenica pomeriggio in occasione del mercato del GiustoiNperfetto la caccia al tesoro per i bambini è ecologica con “Caccia ricaccia e ricicla” > Il programma

Varese: inizia domenica pomeriggio con “Caccia al dettaglio” il nuovo ciclo di incontri “Indagini al museo” promosse dal Museo Baroffio, al Sacro Monte, per i bambini > L’iniziativa

ESCURSIONI

Gerenzano: venerdì sera una guida escursionistica spiega a grandi e piccini i segreti del Parco degli aironi con una speciale Escursione notturna al chiaro di Luna> Leggi qui

Lomazzo: una giornata intera di festa con musica, visite guidate, laboratori e una corsa campestre per l’inaugurazione delle nuove vasche di laminazione del torrente Lura > L’articolo

Clivio: escursione di birdwatching in compagnia di un ornitologo per “Natura nascosta“, con visita al Museo insubrico di storia naturale > Come partecipare

SPETTACOLI

Cerro Maggiore: la domenica mattina il cinema apre alle famiglie con una programmazione e prezzi super ridotti a partire dal 7 aprile alle ore 10.30 con Il ritorno di Mary Poppins > Il film

FUORI PORTA

Oleggio (No): doppio appuntamento per piccoli amanti della natura nei pomeriggi di sabato e domenica al museo per conoscere con il giovanissimo ornitologo Alfiere della repubblica Francesco Barberini l’evoluzione degli “Uccelli i dinosauri di oggi” e scoprire come aiutarli se in difficoltà > Gli eventi

Oleggio Castello (No): domenica apre il Castello delle sorprese, dove il mondo delle fiabe diventa realtà e in cui i bambini possono farsi guidare da grilli parlanti, svegliare principesse, giocare e fare laboratori con i loro genitori > Scopri di più

Valbrembo (Bg): Il Parco faunistico delle Cornelle apre ai visitatori il nuovo rettilario > Leggi qui

INCONTRI PER GENITORI

Somma Lombardo: venerdì sera la biblioteca civica ospita un incontro per imparare le manovre salva vita di disostruzione pediatrica > Leggi qui

Luvinate: venerdì sera alle ore 21 incontro conclusivo del progetto scolastico “Salute a 360°” per ragazzi e genitori > La serata

Varese: la plusdotazione al centro del convegno in programma sabato mattina all’Istituto Maria Ausiliatrice per la Giornata europea dei genitori e della scuola > I dettagli

Luvinate: incontro con l’osteopata per i “Sabati di primavera” dell’asilo di Luvinate > L’incontro

Varese: sabato mattina l’asilo di Casbeno spiega perché bere l’acqua del rubinetto è una scelta più sicura e più green > Leggi