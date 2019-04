Elezioni 2019, i Popolari di Cardano a sostegno di Biganzoli

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dei Popolari di Cardano e del circolo De Gasperi, sottoscritto da Enrico Tomasini, a sostegno della candidatura a sindaco di Cardano al Campo di Sergio Biganzoli. Sul nome dell’ex manager si sta creando una coalizione allargata, anche a fronte di un passo indietro dei partiti

I Popolari di Cardano ed il circolo culturale “A.De Gasperi” appoggiano lealmente ed incondizionatamente il progetto di Sergio Biganzoli per dare un governo alla città

Mai come in questo momento difficile della vita pubblica italiana, nella gente comune si rafforza e si radica sempre più il sentimento dell’“anti politica”.

E noi che già nel lontano 1992 abbiamo dato vita alla prima lista civica (Cardano Viva che è poi proseguita con Nuova Cardano Viva) e che sin dalla prima ora abbiamo contribuito alla nascita di “CARDANOINCOMUNE” ora riteniamo di appoggiare incondizionatamente il tentativo di Sergio Biganzoli che ha l’ambizione di proporre un progetto che prevede di aggregare le migliori forze Civiche della nostra comunità da qualsiasi parte provengano purché condividano un programma di cambiamento svincolato dalla logica del “partitismo” ma basata sui bisogni reali dei cittadini, capace di dare una vera svolta alla città

Adesso è il momento di decidere il futuro della nostra città e per questo abbiamo deciso di appoggiare lealmente il “progetto Biganzoli”; che con questa nuova e stimolante proposta offre al pamoramica politica cardanese , un vero tentativo di vero cambiamento.

Noi Popolari di Cardano abbiamo aderito sin dalla sua nascita all’esperienza civica di “cardanoincomune” pur senza rinunciare alla nostra identità che proviene dalla nostra storia che inizia dal dopoguerra con la Democrazia Cristiana e che passata attraverso l’esperienza dei Popolari per cardano, non è ancora terminata oggi.

Il progetto di Sergio Biganzoli ci suggerisce la possibilità del l ricostituirsi di una nuova forte aggregazione di “Centro” fortemente legata ai valori della dottrina sociale della chiesa in un tempo di grandi perdite di valori etici e morali che stanno disgregando la società civile, mai come in questo momento è necessario il costituirsi di una nuova realtà socio politica che sappia guidare un vero grande processo di trasformazione.

p. i POPOLARI di Cardano

p.il Circolo Culturale “A. De Gasperi”

Enrico Tomasini