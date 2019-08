Alpini e stelle cadenti, è il weekend dei grandi eventi

Un fine settimana ricco di tanti eventi, nell’attesa di Ferragosto. Si entra nel vivo delle feste con la notte di San Lorenzo e la festa degli Alpini del Campo dei Fiori di Varese ma le iniziative sono anche sul Lago Maggiore e per gli appassionati di cinema l’appuntamento è a Locarno.

LA NOTTE DI SAN LORENZO

Sacro Monte di Varese – Venerdì 9 agosto, la Casa Museo Pogliaghi si trasformerà in un piccolo osservatorio astronomico, grazie alla preziosa collaborazione con la Società Astronomica Schiapparelli. Alle ore 21.00 si terrà la conferenza “Secoli di Luna” a cura di Giuditta Galli, che ci porterà a scoprire tutti i segreti della Luna e a seguire sarà, inoltre, possibile osservare il cielo della terrazza dei Rustici con i telescopi e gli operatori della Società Astronomica. – Tutto il programma

Sacro Monte di Varese – Sabato 10 agosto si svolgerà, per la prima volta in forma pubblica, la “Notte dei poeti”, ideata da Dino Azzalin più di trent’anni fa. Il programma sarà scandito da tre momenti principali e avrà inizio alle 20.30 con la camminata al Sacro Monte – Tutto il programma

Curiglia con Monteviasco – Per la notte delle stelle un’iniziativa speciale. Un ristoratore propone per il 10 di agosto un viaggio in elicottero a Monteviasco con pranzo al ristorante Barchet. – Tutto il programma

Bisuschio – L’associazione culturale astronomica e scientifica M.42 di Bisuschio organizza un bella serata a tu per tu con le stelle cadenti. Lunedì 12 agosto, alle 21, ci si troverà sul Colle Sant’Elia a Viggiù, per osservare le stelle cadenti d’agosto. – Tutto il programma

Gornate Olona – Al Monastero di Torba dopo il tramonto una serata unica, tra visite guidate al chiaro di luna e la possibilità di guardare il cielo nella cornice suggestiva del parco, tra miti, storie e luminose creazioni con il laboratorio “Astronomi per una notte”. L’appuntamento è per sabato 10 agosto dalle ore 19.15 con osservazione libera delle stelle e a visite guidate alla scoperta della storia millenaria del complesso di Torba, una cena in corte a cura del ristorante “La Cucina del Sole” e, per i bambini, un laboratorio a tema. – Tutto il programma

SAGRE E FESTE

Sacro Monte di Varese – Festa della Montagna, tutto pronto per l’evento estivo degli Alpini. Dal 9 al 15 agosto al Campo dei Fiori con un ricco menù ma anche eventi, aperitivi, pranzi e cene deliziose e soprattutto la possibilità di poter passare un po’ di tempo in un luogo magico e contemporaneamente aiutare chi ne ha più bisogno. Quest’anno inoltre, gli Alpini dicono stop alla plastica e alle auto, via libera a borracce e bus navetta. – Tutto il programma e le navette per arrivare

Ranco – La Pro Loco di Ranco, anche quest’anno, come tradizione organizza il “Ferragosto Sotto il Salice”, giunto alla 44° edizione. La manifestazione si svolge nello splendido parco pubblico “Gianni Rodari” in riva al lago. Non mancherà innanzi tutto la buona cucina: tutti i giorni sarà attivo uno stand gastronomico (ore 12 e ore 19) con piatti tipici e ricette a base di pesce di lago come lavarello e trota alla piastra, straccetti di pesce, alborelle fritte, pesce in carpione, costate, salamelle. La sera si balla con le più rinomate orchestre. – Tutto il programma

Malnate – Dal 9 al 18 agosto, a Malnate, presso l’area feste di via Pastore arriva “Aspettando insieme Ferragosto” con tanta musica, ballo e ottima cucina. La manifestazione si svolgerà in strutture coperte, anche in caso di maltempo. – Tutto il programma

Germignaga – Ritorna puntuale il tradizionale appuntamento di agosto proposto dalla Pro Loco a Germignaga “Ferragosto in piazza” il 9, il 10 e l’11 agosto con tre serate all’insegna della musica e dello stare insieme, nella cornice del centro storico di via Cadorna. Per l’occasione la via sarà chiusa al traffico e completamente pedonalizzata. Durante la serata, oltre all’esibizione dei gruppi musicali, potrete cenare all’aperto negli ampi spazi dell’area pedonale. – Tutto il programma

Cassano Magnago – Fino all’11 agosto si svolgerà per la prima volta a Cassano Magnago, Pizza Festival Lombardia, il più importante evento del nord Italia dedicato alla pizza napoletana. La location scelta sarà l’area feste di via Primo Maggio, dove i presenti potranno gustare la vera Pizza Napoletana, con i prodotti della tradizione e con le antiche ricette dei mastri pizzaioli che arriveranno appositamente da Napoli. – Tutto il programma

Pallanza – Domenica 11 agosto appuntamento con il grande spettacolo pirotecnico a Pallanza, alle ore 23.00. Una manifestazione che chiuderà l’evento “Giochi senza quartiere” in programma sabato 10 e domenica 11 agosto sul lungolago di Pallanza. Partenza da Laveno alle ore 20.00, Intra ore 20.30, Stresa ore 20.55, Pallanza ore 21.30. Visione dal lago dello spettacolo. Crociera tra le Isole del Golfo Borromeo e all’Eremo di Santa Caterina. – Tutto il programma

INCONTRI E ALTRE INIZIATIVE

Ranco – Sabato 10 Agosto arriva l’appuntamento di Ranco per il Festival Il lago Cromatico sul lungo lago Rodari. Protagonista della serata sarà la musica di tradizione Irlandese con la partecipazione di Inis Fail (Alessia Pasini, voice, bodhran; Luca Crespi, cornamusa; Colm Murphy, violino; Francesco Bettoni, chitarra) e le coreografie della Tara Dance Academy. – Tutto il programma

BAMBINI

Masnago di Varese – Due passi dentro i quadri e gli affreschi del Castello di Masnago. La proposta di questa insolita escursione estiva riguarda i bambini indicativamente di età compresa tra i 6 e i 9 anni e si svolgerà nel pomeriggio di domenica 11 agosto. Quel giorno i piccoli esploratori potranno scoprire laghi di montagna, magnifici giardini di ville e prati fioriti, imparando a osservare il mondo che ci circonda, grazie ai segreti e ai suggerimenti dei pittori. – Tutto il programma

Sacro Monte di Varese – OfficinaAmbiente propone nei pomeriggi del 12 e 14 agosto a partire dalle 14.30 e nella giornata di sabato 10 agosto a partire dalle ore 10, delle passeggiate guidate in Vetta al Campo dei Fiori per scoprirne alcune meraviglie sconosciute ai più, anche se in bella mostra. – Tutto il programma

CINEMA

Locarno – Da Hilary Swank a Scamarcio: a Locarno è tempo di festival. Undici notti di grande cinema, proiezioni ed eventi. Si apre oggi la 72edizione della rassegna – Tutto il programma