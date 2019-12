Nuove luci, tradizioni antiche e un pizzico di creatività

Tanto sole e poche nubi per il fine settimana dell’Immacolata che dal 6 al 8 dicembre offre ai bambini e le loro famiglie tantissime occasioni per divertirsi con la magia Natale, declinata in mille avventure diverse, dai cristalli di ghiaccio al giurassico passando per nuovi giochi di luce, spettacoli e laboratori creativi.

LUCI DI NATALE

Varese: venerdì pomeriggio alle ore 17.30 si accende una nuova magia ai Giardini Estensi con nuovi giochi di luce, tra cielo stellato, cespugli dorati, una piccola area bimbi in zona fontana e una mongolfiera > Leggi qui

Varese: la terza edizione natalizia di Sant’Ambrogio in strada è in programma per la giornata di sabato da mezzogiorno con il tradizionale mercatino, musica, golosità e l’arrivo dei Magi > Leggi di più



Lavena Ponte Tresa: è in programma sabato 7 dicembre l’accensione degli alberi di Natale alle 18.45 in piazza Matteotti, accanto al tradizionale mercatino con diverse iniziative per i bambini > Il calendario degli eventi

Somma Lombardo: fino al 29 dicembre, il Reame dei Ghiacci è il protagonista assoluto del Natale a Volandia, il parco e museo del Volo a un passo da Malpensa. Attività per bambini, spettacoli di magia, pupazzi e bolle di sapone animeranno i weekend che ci separano dal Natale e quello immediatamente successivo > L’iniziativa

Varese: domenica 8 dicembre alle ore 18 sarà il Sacro Monte ad accendersi con nuove luci nel borgo e sul grande albero. L’evento al termine di una lunga giornata di festa che inizia al mattino con l’inaugurazione di un’inedita grotta di Babbo Natale al Campo dei fiori, “tavole del gusto” e nuova tappa de “Il dono” nel borgo > Come arrivare



Angera: domenica 8 dicembre per tutto il giorno nel centro storico c’è il mercatino di Natale e poi alle ore 17.30 accensione dell’albero di Natale di Piazza Parrocchiale, animazione per bambini, artisti di strada itineranti, musica, cioccolata calda e panettone > Natale ad Angera

Sesto Calende: promossa dai commercianti la nuova edizione di “Lancia un Palloncino a Babbo Natale” si svolgerà domenica 8 dicembre dalle ore 14.30 nelle piazze Garibaldi e De Cristoforis > Scopri i dettagli

Azzate: domenica 8 dicembre, sotto il grande albero in via Piave, bancarelle, musiche, giochi e l’arrivo di Babbo Natale che ritirerà le letterine dei bambini > L’evento

Vedano Olona: una “Domenica bianca” per aspettare insieme Natale è in programma dalle 9 al tramonto nel centro del paese per animare le bancarelle di Natale, con negozi aperti e tante iniziative per grandi e bambini > Leggi di più

LABORATORI



Gallarate: sabato pomeriggio dalle ore 15 i bambini dai 3 ai 5 anni sono invitati in biblioteca per una lettura con laboratorio sul tema “Nel giardino, farfalle, bruchi e altri insetti”. Evento gratuito dei Luoghi del leggere su prenotazione > I dettagli

Varese: due giorni di laboratori “con le mani in pasta” sabato e domenica a Ville Ponti per imparare dal Signor Panettone i segreti del dolce natalizio più gustoso > L’iniziativa

Luino: sabato 7 dicembre alle ore 15.30 la biblioteca ospita il laboratorio creativo gratuito con l’illustratrice dedicato a “La luna, i topi e gli astronauti” > Come partecipare

Gallarate: domenica pomeriggio al MAGA i bambini scoprono “Le carte di arte di regalo di Natale – Il regalo inizia fuori dal pacchetto”, con personalizzazioni realizzate con timbri scritture, colori e disegnini. Attività gratuita dalle ore 15 alle 16.30

Besano: domenica 8 dicembre il Museo di Besano propone ai bambini una visita guidata speciale seguita da un laboratorio insolitamente natalizio, anche se triassico, per creare carte da regalo uniche ed originali > I dettagli

Gavirate: al Chiostro di Voltorre nuovo appuntamento con i laboratori per le famiglie di Remida domenica dalle ore 14.30 alle ore 18 con “Aspettando il Natale“, per realizzare insieme ornamenti e decorazioni da portare a casa. Prenotazione obbligatoria scrivendo a remida.varese@gmail.com

Varese: ultimo appuntamento dell’anno con le Indagini al Museo Baroffio, al Sacro Monte. Domenica alle ore 14.30 e alle 16.00 un pomeriggio dedicato ai bambini tra i 5 e gli 11 anni per scoprire le bellezze artistiche custodite nella Cripta e nel Museo Baroffio > I dettagli

Varese: negli oratori di Biumo Inferiore e Valle Olona domenica i bambini preparano il Grande presepe con laboratori artistici e di recitazione con attori professionisti > L’iniziativa

SPETTACOLI E GIOCHI



Somma Lombardo: la presentazione di “Strocche…in fila“, il primo libro della storica educatrice del nido di Somma, Maria Aliprandini, sarà sabato 7 dicembre dalle ore 15 alle 17.30 nella sala polivalente Giovanni Paolo II, con uno spettacolo di magia e merenda per tutti > Scopri di più

Monastero di Torba: sabato pomeriggio alle ore 14.30 la magia del Natale torna ad incantare i bambini al Monastero di Torba con il racconto di una storia senza tempo.

Varese: domenica 8 Dicembre alle ore 15.30 “Racconti in casa Veratti” per ricreare l’atmosfera del Natale ascoltando antiche storie a tema in una delle Sale più belle del Centro di Varese. Adulti e bambini, seduti ai piedi della Natività si lasceranno incantare dalle storie di Natale, dai disegni dei libri, e dagli affreschi che ci circondano > Scopri di più

Mendrisio (CH): lo spettacolo “Piccoli universi sentimentali” della compagnia Teatro Pan è adatto ai bambini dai 3 anni e inaugura la rassegna “Teatro in libertà” dell’Associazione Cultura popolare sabato 8 dicembre alle ore 16 > Leggi qui

Induno Olona: sabato 7 dicembre nel parco di Villa Bianchi le bancarelle del mercatino di Natale con musica e stand gastronomico, e in serata tombolata con Lupo Lucio alla scuola Ferrarin > Leggi qui

FUORI PORTA



Como: il capoluogo lariano sotto Natale si trasforma nella Città dei balocchi, con sfavillanti giochi di luce e proiezioni capaci di rendere fantastici e coloratissimi i monumenti e i percorsi storici > Scopri come arrivarci

Macugnaga: dal 23 novembre torna “La regina dei ghiacci” con il suo regno dove immergersi nella magica atmosfera della favola ispirata a Frozen, tra ghiacci spettacoli > I dettagli dell’evento

Ornavasso (VB): trenini sotterranei, boschi incantati, igloo delle fiabe, antichi mestiri, il presepe bianco e tanti spettacoli di sabbia per la decima edizione della “Grotta di Babbo Natale“, alle grotte di Ornavasso, tutti i fine settimana a partire da sabato 16 novembre > Tutto il programma

PER MAMMA E PAPÀ



Germignaga: venerdì sera alle 21 l’ex colonia elioterapica ospita il primo degli incontri dedicati a “Storie dal nuovo mondo”, con l’esperienza degli insegnati di Una Scuola, progetto di innovazione didattica in corso a Varese> La serata

Azzate: apertura straordinaria sabato 7 dicembre dalle ore 13 alle 17 dello Stendipanni, il mercatino dalle “Mamme in cerchio” che sostiene progetti di solidarietà con il riuso e il riciclo di oggetti e abiti usati ma belli, in ottimo stato > L’evento

Vedano Olona: sabato 7 dicembre, alle 15.30 a Villa Aliverti, un incontro con l’associazione “Petali del mondo” sul tema dell’adozione >L’iniziativa