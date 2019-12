Mercatini, luci e colori, il Natale si avvicina

È il fine settimana dell’Immacolata e il Natale è sempre più vicino con le città e le piazze che si riempiono di luci e colori. Ecco le iniziative di sabato 7 e domenica 8 dicembre in provincia di Varese.

MERCATINI ED INIZIATIVE DI NATALE

Varese – Si accendono le luci dei Giardini Estensi di Varese: l’appuntamento è per venerdì sera alle 17.30 quando una nuova magia avvolgerà il parco della città giardino con nuove luminarie, tra fontane di luce, romantici percorsi nel carpineto e persino una mongolfiera a tema.

Al Sacro Monte, che si accenderà domenica 8 dicembre, come vuole la tradizione, in occasione della Festa dell’Immacolata le luminarie. Inoltre è prevista l’apertura della Grotta di Babbo Natale al Campo dei Fiori, in prossimità dell’Osteria Irma: qui i bambini, dalle ore 11 e per tutto il pomeriggio potranno incontrare Babbo Natale e consegnargli la loro letterina. Sempre l’8 dicembre al Sacro Monte prende il via l’itinerario goloso delle “Tavole del gusto“: dalle 12 alle 18.30 i locali, i ristoranti e i bar del borgo offriranno gratuitamente panettone e pandoro, proponendo ciascuno una sua specialità per un pranzo street food a tema natalizio. Alle ore 18 appuntamento con l’accensione dell’albero di Natale sulla via delle Cappelle, con tutte le nuove luminarie del borgo. Per agevolare l’accesso al borgo sarà proposto un servizio di navette da Piazzale de Gasperi (stadio) – Tutto il programma

Sant’Ambrogio di Varese – Sabato 7 dicembre 2019 dalle 12.00 alle 21.00 torna Sant’Ambrogio in Strada Aspettando il Natale. Il consueto e consolidato appuntamento con la distribuzione della pasta e fagioli del Circolo l’Avvenire, coinvolgerà tutte le attività limitrofe che esporranno i loro prodotti e proporranno le loro specialità mentre nel borgo saranno programmate svariate attività artistiche, visite guidate, performances teatrali e musicali, nonché le esposizioni di foto d’epoca e artigianato locale. – Tutto il programma

Varese – La sesta edizione del Signor Panettone a Varese torna in una location di prestigio: le sale di villa Andrea alle ville Ponti. Sabato 7 e domenica 8 dicembre, infatti l’ Associazione Pasticceri per la Vita presenta l’edizione 2019 della mostra mercato che espone e fa degustare i migliori panettoni artigianali della provincia. – Tutto il programma

Morosolo-Casciago – Dolci fatti in casa, piante e fiori, decorazioni natalizie e idee regalo realizzate rigorosamente a mano saranno i pezzi forte del mercatino natalizio promosso dalla Scuola dell’infanzia e dall’associazione AmA di Morosolo nel fine settimana dell’Immacolata. – Tutto il programma

Azzate – Domenica 8 dicembre ad Azzate si terrà la settima edizione del Mercatino di Natale organizzato dalla Pro Loco Azzate. L’evento si svolgerà tra la chiesa di San Rocco e la piazza della Pesa, sotto il grande albero di via Piave e vedrà la presenza di numerosi hobbisti e tante associazioni. – Tutto il programma

Laveno Mombello – Gli Amici del Presepe Sommerso organizzano sabato 7 dicembre l’inaugurazione della mostra dei piatti commemorativi dei quarant’anni di presepe del Presepe Sommerso a Villa Frua. Domenica 8 dicembre alle 15 il gruppo musicale “Piva Rock Band” vi aspettano in piazza con il loro repertorio di musiche natalizie rivisitate in chiave rock. – Tutto il programma

Maccagno con Pino e Veddasca – Inaugurazione del presepe al Cinzanino. L’appuntamento è previsto per sabato 7 dicembre alle 14.30. – Tutto il programma

Golasecca – Golasecca si trasforma nel “Bosco Incantato di Babbo Natale”. L’appuntamento è per domenica 8 dicembre 2019 dalle ore 09:00 alle 17:30, in Piazza Libertà a Golasecca: per la felicità di grandi e piccini ci saranno ben trentatré bancarelle e mercatini. – Tutto il programma

Malnate – Si è aperto domenica e proseguirà fino al 22 dicembre il Mercatino di Natale dell’associazione artistica e culturale “La Fonderia delle Arti” di Malnate. – Tutto il programma

Vedano Olona – Bancarelle, una fontana di cioccolato, la casetta di Babbo Natale e tutti i negozi del paese aperti per gli acquisti. Domenica 8 dicembre Vedano Olona sarà in festa per la “Domenica bianca”, iniziativa natalizia organizzata dalla Pro loco e dai commercianti del centro, con la collaborazione e il patrocinio dell’Amministrazione comunale. – Tutto il programma

Induno Olona – La Proloco di Induno Olona organizza per sabato 7 dicembre una festa di Natale nel parco di Villa Bianchi. Dalle 10 ci sarà il mercatino degli hobbisti con l’intrattenimento musicale del gruppo “Orto sociale” e uno stand gastronomico. Alle 20 l’accensione del grande albero di Natale, poi la festa prosegue dalle 20.30 nella sala multiuso della scuola Ferrarin con una tombolata di Natale animata da Lupo Lucio del gruppo “Vita da lupi di fiaba”. Ingresso libero – Tutto il programma

Carnago – Un weekend da non perdere a Carnago, con le tante iniziative organizzate dalla Parrocchia San Martino con la collaborazione delle associazioni e il patrocinio del comune. Sabato 7 dicembre 2019 alle ore 21 serata sotto le stelle, con la street band di canti Natalizi, bevande calde con stand gastronomico, scivolo di neve artificiale all’aperto (in piazza San Giovanni Bosco). Domenica 8 dicembre 2019 dalle 10:30 alle 20:00 la piazza si anima con mercatini hobbystici di Natale per l’intera giornata, con l’arrivo di Babbo Natale alle 17.15 e l’accensione dell’albero di Natale alle 17.45, intrattenimenti musicali, attività per bambini, lo scivolo di neve artificiale ancora aperto tutto il giorno.

Stand gastronomico (anche con drink C3) e intrattenimenti vari. – Tutto il programma

Caronno Varesino – La Pro Loco di Caronno Varesino e l’oratorio San Giovanni Bosco organizzano un festa di Natale a Travaino. Sabato 7 dicembre si comincia alle 16 con il ritrovo all’oratorio e inizio dei giochi con gli animatori. – Tutto il programma

Cardano al Campo – A Cardano arriva il Natale. Da sabato 7 dicembre iniziano una serie di eventi tutti a tema natalizio, per tutte le età. Dall’accensione delle luminarie, alla lettura di libri – Tutto il programma

Tremezzina (Co) – In attesa del Natale Villa Carlotta prevede un’apertura straordinaria venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre, in occasione della festività dell’Immacolata, organizzando laboratori per adulti e bambini. – Tutto il programma

SPORT

Ciclismo – “Pedala con i campioni”, per il ventesimo anno torna la “carica dei mille”. Domenica 8 dicembre il consueto appuntamento voluto dagli ex professionisti del pedale a scopo benefico. Partenza alle ore 10, percorso adatto a tutti. La gara parte da Brinzio, si raggiungerà la Rasa per poi scendere verso Masnago e da lì a Bobbiate e sulla Sp1. Svolta a destra in direzione di Calcinate del Pesce; da lì si andrà a Gavirate, Cittiglio, si imboccherà la Valcuvia fino a Rancio da cui parte la risalita verso Brinzio. – Tutto il programma

INCONTRI

Varese – Da sei anni si vestono di “giallo contro il razzismo”. Domenica 8 dicembre si svolgerà il corteo per ricordare la Dichiarazione universale dei Diritti umani, approvata il 10 dicembre 1948. A invitare la cittadinanza a unirsi a questa pacifica manifestazione è il Coordinamento Migrante Varese, un nome in cui si riconoscono associazioni, sindacati e una dozzina di comunità straniere. Il ritrovo sarà alle 15 di domenica in piazzale Trieste – Tutto il programma

Cocquio Trevisago – Un disegno per Lorenzo, la premiazione. L’iniziativa domenica 8 dicembre in ricordo di un giovane scomparso tragicamente nel 2016 – Tutto il programma

Azzate – Anche il periodo natalizio può essere l’occasione per sostenere uno stile di vita più sostenibile, partecipando ad esempio all’apertura straordinaria dello Stendipanni, il mercatino della solidarietà proposto dall’associazione “Mamme in cerchio”, in cui ogni acquisto è occasione per progetti di sostegno a bambini e famiglie. – Tutto il programma

Malnate – La Cava 2019 si svela il giorno di Sant’Ambrogio. Sabato 7 dicembre verrà presentata la nuova edizione del libro della storia malnatese. Spazio anche per il volume sulla scuola materna parrocchiale di San Salvatore – Tutto il programma



Sesto Calende – Venezia e Sesto, sulle tracce di un antico legame. Due le conferenze in programma sabato 7 dicembre in sala consiliare, seguirà l’inaugurazione della mostra fotografica di Pellitteri e Tredici – Tutto il programma

TEATRO

Cassano Valcuvia – Sabato 07 dicembre, alle ore 21.00, la stagione Latitudini continua presso il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia con uno spettacolo che celebra il canto polifonico e la figura ancestrale della Loba, donna detentrice della memoria. La compagnia Piccolo canto porta in scena lo spettacolo musicale Piccolo canto di resurrezione, vincitore del premio I Teatri del sacro 2017. – Tutto il programma

MUSICA

Busto Arsizio – Fine settimana intenso e variegato quello in arrivo al Circolo Gagarin di Busto Arsizio. Nei locali di via Galvani (aperti come sempre tutti i giorni, escluso il lunedì) questo weekend si inizia venerdì 6 dicembre con Climate Talk, una serata in cui si proverà a capire come affrontare il cambiamento climatico. Si prosegue sabato 7 dicembre con Materia Oscura, il contenitore per l’universo musicale heavy. Il week-end termina domenica sera con il terzo e ultimo appuntamento dedicato al Diavolo nella Storia. – Tutto il programma

Malpensa – Appuntamento con la mostra mercato del disco, del cd e del dvd per domenica 15 dicembre al Novotel di Milano Malpensa. La manifestazione, arrivata alla sua quarta edizione, è organizzata dall’associazione Azrael, con il patrocinio del Comune di Cardano al Campo e unisce collezionisti ed agli appassionati di musica. – Tutto il programma

Rescaldina – Sabato 7 dicembre si apre il palco dell’osteria sociale del “buon essere” di Rescaldina (MI): a inaugurare la nuova stagione di concerti Francesco Marelli, in arte il Barbapedana, che propone un viaggio musicale attraverso l’osteria milanese. – Tutto il programma

TUTTTI GLI EVENTI NEL NOSTRO SPECIALE NATALE