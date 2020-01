Ecco la neve, ma solo in montagna

Nevicherà, stavolta pare proprio vero. Ma non in pianura. Ad annunciarlo sono gli esperti del Centro Geofisico Prealpino, ma non solo loro. Per questa notte, tra lunedì 27 e martedì 28 gennaio, è previsto il passaggio di una perturbazione che a bassa quota porterà solo qualche goccia di pioggia: un millimetro, niente di più (nella foto la Forcora imbiancata, foto di Simone Riva Berni)

Davvero poco, per ripulire la nostra aria avremmo bisogno di precipitazioni più “importanti”.

Nevicherà invece sulle Alpi, intorno agli 800 metri: nel Luinese, in Forcora ed Alta Veddasca, sono previsti 5 centimetri di neve, circa, nell’Ossola e in Valtellina invece si arriverà a sfiorare i 20 centimetri.

Ed ecco che cosa accadrà nelle prossime ore: dal pomeriggio di oggi nuvoloso a partire da Piemonte e Lombardia occidentale con alcune deboli piogge che inizieranno in serata e proseguiranno nella notte. Neve, come si diceva, oltre 800 metri.

Martedì 28 gennaio al mattino sarà nuvoloso con esaurimento di deboli piogge lungo le Prealpi. Nel pomeriggio schiarite. Sulle Alpi per tutta la giornata ancora molte nuvole con nevicate fino a 800 metri e venti forti. Qualche fiocco potrebbe arrivare fin sulle cime prealpine.

Mercoledì ritorna il sole e per diversi giorni non vedremo più cieli coperti e nuvole. Anche i giorni della Merla, il 29, 30, 31 gennaio quest’anno non saranno i più freddi dell’anno.