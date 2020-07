Cominciano con un sold out per la via Francisca i Giardini Letterari a villa Toeplitz

E’ cominciata con un sold out la rassegna “I Giardini Letterari” che anche in quest’anno difficile ha potuto prendere il via a Villa Toeplitz.

Erano infatti in 70, il massimo consentito dalle norme anti covid, i partecipanti alla presentazione del libro sulla via Francisca del Lucomagno che ha visto protagonisti al tavolo Marco Giovannelli e Marika Ciaccia, autore e promotrice del cammino che comincia, nella sua parte italiana, dalla provincia di Varese, intervistati da Andrea Minidio.

Da sinistra: Andrea Minidio, Marco Giovannelli e Marika Ciaccia

Ma non solo: gli spettatori, che hanno prenotato con largo anticipo il loro posto, hanno mostrato grande attenzione all’argomento, rimanendo al loro posto per oltre un’ora e mezza.

Tra i partecipanti, anche l’assessore al Turismo, digitalizzazione e Grandi eventi del comune di Varese Fabrizio Lovato e Ferruccio Maruca, di fatto il “padre” della Via Francisca insieme con Donatella Ballerini, più volte citata nella serata, che si è spenta poco tempo fa.

Il prossimo appuntamento con la rassegna è con Betty Colombo che, con l’illustratrice Paloma Canonica, presenterà il libro “ Vado Via! “: converseranno con Michele Todisco il 5 Agosto sempre alle 18,30.