Tra spaventapasseri e passeggiate notturne: un weekend “da paura”

Per la prima volta da marzo, in questo fine settimana dal 17 al 19 luglio è possibile anche in Lombardia stare all’aria aperta senza mascherine, sempre che si rispettino le distanze di sicurezza. E allora, complice il sole (minacciato nel weekend solo da qualche sporadico temporale) fioriscono le occasioni per condividere momenti di socialità, meraviglia e creatività anche per i bambini e le loro famiglie..

Di seguito le ultime proposte, altre sono condivise sul gruppo Facebook VareseNews Bambini.

GIOCHI E LABORATORI

Varese: l’obiettivo è riqualificare le aree verdi della città presidiandole giorno e notte. Come? Con spaventapasseri da realizzare, bambini e genitori insieme, nel laboratorio gratuito di sabato pomeriggio, nell’area giochi delle Bustecche, in compagnia degli animatori di Karakorum teatro, promotore dell’iniziativa > Come partecipare

Varese: sarà il Parco Mantegazza, ai piedi del Castello di Masnago, ad ospitare sabato pomeriggio il secondo appuntamento dei “Pomeriggi d’Estate” promossi dal Comune di Varese con Archeologistics. L’evento sarà un laboratorio “Per fare un albero“, a partire dall’osservazione delle essenze del parco e dalle storie del loro arrivo a Varese e in Europa. Poi, come architetti e ingegneri della natura, i bambini proveranno ad assemblare radici, rami, tronchi e comporre un albero… inseguendo anche i rami matti > Leggi di più

Varese: quinta lezione venerdì 17 luglio alle ore 16.30 sulla pagina Facebook del Pimpa per la sua School of magic estiva, perché “Chi regala meraviglia porta pace” > Qui i dettagli

Gallarate: saranno liberamente consultabili per tutta l’estate i 14 Lab Inside proposti dal MA*GA ai bambini come giochi di educazione all’immagine, tra arte contemporanea, creatività, colori, concetti e tanta fantasia> La proposta

Crosio della Valle: dieci strumenti da costruire, giochi sonori,, canzoncine e uno speciale percorso di emozioni in musica sono stati pubblicati online dall’Accademia SaintSaëns durante la quarantena con oltree 50 brevi video che saranno a disposizione dei bambini e delle loro famiglie per tutta l’estate fino alla riapertura a settembre > Tutti i link

Varese: l’associazione Essere Esseri Umani propone dei giochi da genitori-capitani da condividere con i figli “perché la famiglia sia un porto sicuro”. Otto proposte per divertirsi e aiutare i bambini a esprimere e gestire le proprie emozioni > Scopri di più

SPETTACOLI

Maccagno: venerdì sera alle 20.30 nella piazzetta adiacente al museo, gli attori del Progetto Zattera porteranno in scena “Il gatto con gli stivali”, la fiaba classica di Perrault, raccontata a due voci, per dare vita a un esilarante mondo di fantasia in cui il Gatto, l’Orco e la Regina compaiono dalle scatole di cartone di un trasloco > Scopri di più

Sesto Calende: domenica sera il cortile della Biblioteca comunale ospita lo spettacolo “La parola al signor Rodari“, un omaggio di Betty Colombo al grande autore > Leggi qui

ESPLORAZIONI

Inarzo: tornano nel fine settimana, nelle serate di venerdì e sabato le visite guidate al calar del sole, sui sentieri dell’Oasi della Palude Brabbia alla scoperta degli animali notturni in compagnia degli esperti della Lipu > Scopri come partecipare

Tradate: l’osservatorio e i sentieri del centro didattico del Parco pineta sono aperti per tutte le domeniche di luglio. La partecipazione alle iniziative è sempre gratuita ma con prenotazione obbligatoria > Scopri di più

Varese: “Avete mai visto l’Egitto a Varese?” è il titolo delle visite guidate che accompagnano i più piccoli alla scoperta della collezione egizia, greca e romana di Casa Pogliaghi nelle mattinate di sabato e i pomeriggi dei giovedì di luglio > Scopri di più

Varese: riaprono le attività e le visite agli spazi dell’Osservatorio astronomico Schiaparelli, il percorso dedicato al sistema solare o il sentiero botanico. Ma tutto solo su prenotazione! Opzionabili anche i laboratori sui cambiamenti climatici > Scopri di più

PASSEGGIATE E TUFFI VICINO CASA

Tuffi: si rinnova la voglia di scoprire i luoghi della provincia che si affacciano sul Lago Maggiore. Qui una guida a tutte le spiagge del Verbano – Leggi l’articolo

Un giro in bicicletta: condividere un giro in bicicletta, genitori e figli, può essere molto divertente, per i bambini, ma anche per mamma e papà. Nel weekend Si possono sfruttare le piste ciclabili di cui è ricca la nostra provincia, con attenzione alle attrezzature giuste > I percorsi anche per famiglie

Sesto Calende: per tutta l’estate la città ospiterà le installazioni dell’artista Stefano Rossetti che hanno dato vita a uno speciale Parco arcobaleno > L’inaugurazione

Lavena Ponte Tresa: ha riaperto il Parco acquatico comunale. Per quest’anno saranno mantenute le tariffe del 2019 e i maggiori costi saranno sostenuti con un contributo straordinario dal Comune > Leggi di più

Passeggiate: nel verde del Parco del Campo dei fiori offre mille sentieri adatti anche alle famiglie per bambini > Tutte le proposte

FUORI PORTA

Locarno: alla rotonda di piazza Castello arrivano 35 dinosauri a grandezza naturale, immersi in scenari e ambientazioni preistoriche dal 10 luglio al 20 settembre > Leggi qui

Lago Antrona: facilmente raggiungibile in auto il Lago Antrona è una meta perfetta per una gita in giornata. Dal lago parte un percorso ad anello immerso nella natura, tra boschi e cascate > L’itinerario

Val Grande: la Val Grande riapre ad adulti e bambini con “50 sfumature di parco”, 50 appuntamenti in 50 giornate dal 27 giugno al 19 settembre per scoprire la natura in compagnia delle guide ufficiali del parco nazionale > Tutti gli appuntamenti

Crovedo (VCO): torna a viaggiare sabato il “Treno dei Bimbi”, l’oasi estiva tra natura e vecchie carrozze ferroviarie gestita dai Padri Cappuccini di Domodossola > Leggi qui

Alpe Devero: Uno dei luoghi più amati delle Valli Ossolane. Il Lago delle Streghe è un itinerario adatto a tutti, anche alle famiglie con bambini > Leggi qui

MUSEI

Arsago Seprio: a partire da sabato e per tutti i weekend estivi sarà di nuovo visitabile per grandi e piccini il Museo Archeologico, con tutti i suoi tesori > Leggi qui

Somma Lombardo: il Parco-Museo del volo di Volandia ha riaperto al pubblico con i suoi grandi spazi interni ed esterni per grandi e piccini. E sino a metà luglio i bambini entrano gratis > Leggi i dettagli

Pavia: riapre il museo che racconta l’elettricità, dalle origini con Alessandro Volta fino all’elettronica, un viaggio di due secoli raccontato tra tante curiosità e alcuni “pezzi” spettacolari, anche per i bambini > Leggi l’articolo

PARCHI E ANIMALI

Stresa: ha riaperto il Parco Pallavicino di Terre Borromeo, dove i bambini possono scoprire da vicino oltre cinquanta specie tra mammiferi e volatili che sono ospitate qui > Leggi di più

Pombia: anche il Safari park ha iniziato la graduale riapertura di tutti i suoi 450.000 metri quadri di parco all’insegna della sicurezza. La direzione ha attivato nuove procedure igieniche, stabilito alcune regole per i visitatori e limitato qualche servizio nel rispetto delle norme di contenimento del Coronavirus > Scopri di più

Valbrembo (BG): ha riaperto il Parco faunistico delle Cornelle, con nuovi cuccioli e nuovi protocolli per la sicurezza, tra cui l’acquisto dei biglietti online, mascherine obbligatorie e misurazione della temperatura all’ingresso > Per saperne di più

Agrate Conturbia: ha riaperto il parco faunistico “La torbiera” con due nuovi cuccioli di Gatto di Pallas, nati alcuni giorni fa: Leggi qui

PER MAMMA E PAPÀ

