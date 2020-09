Tra una passeggiata nei vigneti e treni d’epoca è in arrivo il weekend

Il caldo estivo ci accompagnerà durante tutto il weekend ricco di eventi tra natura, musica danza ed appuntamenti gastronomici. Protagonista la ferrovia con il treno d’epoca lungo la Centovalli e un’escursione in Valmorea. E’ anche un fine settimana elettorale con la chiamata al voto per il Referendum e le elezioni amministrative in diversi comuni della provincia.

METEO

LE PREVISIONI – Caldo e temperatura oltre le medie nel fine settimana. Sarà un weekend estivo baciato dal sole e clima asciutto. Qualche nuvola e possibili rovesci arriveranno domenica pomeriggio – Leggi l’articolo

NATURA E ITINERARI

TRADATE – Porte aperte al Parco Pineta per l’ultima domenica d’estate. Centro didattico e Osservatorio aperti domenica 20 settembre dalle ore 14.30 alle 18 per una molteplicità di percorsi, giochi e sentieri – Leggi l’articolo

BIANDRONNO – Ultime due uscite per ammirare lo spettacolo dei fiori di loto sul lago di Varese. Sabato 19 settembre alle 15 e domenica 20 settembre alle 10 escursione in battello per immergersi nella spettacolare fioritura e visitare l’Isolino Virginia – Leggi l’articolo

CANTON TICINO – Una passeggiata al tramonto tra i vigneti del Monte San Giorgio. Sabato 19 settembre l’Associazione delle Guide ufficiali del Monte San Giorgio propone un’escursione alla scoperta dei vigneti e dei sapori del Ticino e del sito Unesco del Monte San Giorgio- Leggi l’articolo

BARASSO – Escursione notturna al Campo dei Fiori alla scoperta dei pipistrelli. Si uscirà al tramonto lungo i sentieri del Parco Campo dei Fiori alla loro ricerca con uno strumento da vero ricercatore: il bat detector – Leggi l’articolo

TURISMO – Scoprire Montecrestese, tra castelli abbandonati e i vigneti di prünent. Una passeggiata tra siti megalitici e antichi borghi nei colori dell’autunno – Leggi l’articolo

VARESE – Alberi maestri: i Giardini Estensi come non li avete mai visti. Sei repliche in due giorni, 19 e 20 settembre, per la performance itinerante che apre Nature Urbane per un viaggio tra segreti del giardino della città – Leggi l’articolo

EVENTI

BESNATE – L’amore shakespeariano in una serata a Besnate. Un reading con accompagnamento musicale della Compagnia Manni Ossoli – Leggi l’articolo

VEDANO OLONA – Torna la festa di San Maurizio: pane giallo, musica e portoni fioriti per ritrovarsi comunità. La festa patronale animerà il paese dal 17 al 20 settembre – Leggi l’articolo

GAVIRATE – In festa con “Varese aiuta” al lido di Gavirate. Sabato 19 settembre l’associazione nata in pieno lockdown festeggia i primi sei mesi di attività con una cena a base di polenta, musica e dj set. E’ necessaria la prenotazione – Leggi l’articolo

CASSANO MAGNAGO – Ritorna il grande Oktoberfest a Cassano Magnago. Un doppio weekend di festa bavarese a misura di famiglia e di gruppi di amici, in completa sicurezza. E in caso di pioggia ci sono 1600 mq di tensostruttura al coperto – Leggi l’articolo

CANTON TICINO – Arriva l’Autunno Gastronomico sul Lago Maggiore. 50 i ristoranti aderenti alla rassegna della regione di Ascona e Locarno – Leggi l’articolo

MERGOZZO – Una mostra a Mergozzo racconta l’eccidio degli ebrei sul lago Maggiore.L’esposizione sarà aperta nei fine settimana a partire dal 19 settembre. Venerdì 18 l’inaugurazione – Leggi l’articolo

TURISMO– Con il treno d’epoca lungo la Ferrovia delle Centovalli. Un viaggio in un’atmosfera d’altri tempi da Locarno a Camedo. Tre le date per provare questa esperienza turistica – Leggi l’articolo

MARNATE – Sui binari della storia in bici: una domenica sulla ferrovia di Valmorea in valle Olona. Amici della ferrovia Valmorea, FIAB Canegrate e Legambiente di Nerviano e Parabiago vanno alla scoperta del percorso verde lungo i binari della ex ferrovia internazionale – Leggi l’articolo

AZZATE – Lo Stendipanni itinerante gioca (quasi) in casa. Nella mattinata di sabato 19 settembre dalle ore 9.30 alle 11.30 il mercatino solidale delle Mamme in cerchio sarà allestito negli spazi del Circolo Acli – Leggi l’articolo

CASTIGLIONE OLONA – Castiglione riparte con il teatro: a Monteruzzo si ride su sesso e vita di coppia. Venerdì 18 settembre uno spettacolo della compagnia Connessioni teatro, inserito nel programma di #CastiglioneripARTE – Leggi l’articolo

ARTE

VARESE – Con la retrospettiva di Gian Maria Ferrario riapre la Sala Veratti. La mostra presenta le opere dell’artista varesino. Opening sabato 19 settembre – Leggi l’articolo

VARANO BORGHI- Tra lago e metropoli: le opere di Niso Asni in mostra a Varano Borghi. La mostra allestita al teatro comunale si potrà visitare liberamente sabato 19 e domenica 20 settembre dalle 10:30 alle 13 e dalle 15 alle 19. – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Inaugura a Busto Arsizio l’ecorassegna artistica per una cultura sostenibile. Mostre e conferenze in programma dal 19 settembre al 31 ottobre nelle sedi di A&A Studio Legale, della Fondazione Bandera per l’Arte e della Galleria Cristina Moregola – Leggi l’articolo

CINEMA

VARESE – Al Palace un viaggio nel cinema attraverso i suoi più grandi maestri. Il Comitato Culturale del JRC di Ispra, L’ AIACE e il Circolo degli Artisti hanno organizzato un viaggio lungo la Storia del Cinema, vista attraverso alcuni dei suoi più straordinari maestri – Leggi l’articolo

MUSICA E DANZA

BUGUGGIATE – Al Bergora protagonisti musicisti “in erba”. Domenica 20 settembre, dalle 16, torna “open mic”: chi vorrà potrà salire sul palco ed esibirsi. Dalle 16 birra, hamburger e patatine – Leggi l’articolo

TURATE– Tributi a Pino Daniele e Biagio Antonacci da iComHub. Nel weekend del locale di Turate quattro serate di musica dal vivo. Rock ’70-’80 con i Power-Up e tanta musica italiana con due tributi e una serata dedicata ai grandi successi – Leggi l’articolo

CARAVATE – L’antico organo di Caravate protagonista di un concerto e di un cd. Venerdì 18 alle ore 21 il maestro Marco Cadario si esibirà sullo strumento della chiesa parrocchiale e presenterà il suo album dedicato a Padre Davide da Bergamo, registrato sul medesimo organo – Leggi l’articolo

VERBANIA – Cross Festival, sabato e domenica “Sinfonia H20”. Una performance di danza classica dedicata all’elemento acqua. Inizio alle 18 a Villa Taranto – Leggi l’articolo

SHOPPING

VARESE – Varese Orchidea 2020: torna in Agricola la mostra-mercato per appassionati di orchidee. Giunta alla 13° edizione, anche quest’anno il programma prevede una vasta esposizione di orchidee, corsi, incontri, happening artistici e molto altro in collaborazione con Alao – Leggi l’articolo

LEGNANO – Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® alla Festa dell’Uva. Domenica 20 settembre, in occasione della Festa dell’Uva, torna a Legnano l’evento-mercato più famoso d’Italia – Leggi l’articolo