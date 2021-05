Troppe persone non registrate per il vaccino, code all’ospedale di Varese

Troppe persone non registrate, code e rallentamenti nelle procedure di vaccinazione all’ospedale di Varese domenica mattina 2 maggio. Lo hanno segnalato diversi lettori (con tanto di foto) e ne abbiamo chiesto conto all’Asst Sette Laghi.

La spiegazione è arrivata subito ed è la seguente: nella mattinata di oggi erano previste 108 vaccinazioni ai pazienti fragili in cura nelle strutture specialistiche della Asst Sette Laghi, registrati sul portale aziendale. Oltre a loro, come da indicazione ministeriale, hanno potuto prenotarsi i conviventi, fino ad un massimo di 3 persone, limitatamente alle patologie soggette a problemi al sistema immunitario legati o alla patologia o alla cura. In tutto erano previsti 168 conviventi autorizzati, ma se ne sono presentati molti di più, persone che non avevano diritto alla vaccinazione e che non si sono iscritte sul portale.

Questo ha portato a rallentamenti, gestiti dall’organizzazione dell’azienda ospedaliera che ha attivato linee dedicate per smaltire il flusso il più velocemente possibile. Non sono mancate le lamentele e le resistenze di chi si è visto rimandare indietro, ma le indicazioni di chi ha diritto e chi no alla vaccinazione come convivente dei soggetti fragili sono chiare ed elencate sul sito del Ministero e sui vari portali delle aziende sanitarie.

Asst Sette Laghi è intervenuta per limitare i problemi ai cittadini in coda, garantendo il distanziamento negli spazi del padiglione centrale (che verranno potenziati nei prossimi giorni): «Un appello rivolto a tutti: serve responsabilità, chi non è si è registrato ed è quindi stato autorizzato non deve presentarsi, ci sono le modalità per prenotare per chi ne ha diritto, se non si è tra queste categorie di persone occorre aspettare il proprio turno».

Alle 12 circa il problema si è risolto: