Tra natura, libri e palcoscenico è in arrivo il weekend

Grazie al contenimento dei contagi molte iniziative riprendono in presenza e anche se il sole si nasconde dietro le nuvole tante sono le proposte per il weekend.

EVENTI

GALLARATE – Un mese di concerti, Filosofarti debutta in versione estiva. Tre diversi appuntamenti, ospitati da museo Maga e Basilica Santa Maria Assunta, a cui si aggiunge una presentazione di libro. Un modo per riscoprire gli eventi in presenza, dopo lo stop invernale – Leggi l’articolo

VARESE – Domenica il Sacro Monte di Varese è “formato” famiglia con pic-nic al museo Pogliaghi. Dal 6 giugno, e per tutte le domeniche successive fino a novembre, è possibile andare alla scoperta del borgo di Santa Maria del Monte con una guida particolare. Ecco come prenotare – Leggi l’articolo

VARESE – Oltre la DAD: l’impatto psicologico dell’ultimo anno e mezzo di scuola sugli studenti. Se ne parla con Laura Bottini e le psicologhe scolastiche di Comunemente, venerdì 4 giugno alle ore 21 in diretta Facebook sulla pagina di Prima a scuola Varese – Leggi l’articolo

COMABBIO – Domenica 6 giugno al lago di Comabbio si “corre con Samia”. Oltre 500 iscritti alla gara podistica in ricordo di Samia, la sportiva olimpionica somala, morta nel naufragio di un barcone di migranti – Leggi l’articolo

VARESE – Alla scoperta dei giardini con il Fai, visite guidate a Villa Panza e Villa Della Porta Bozzolo. Sabato 5 e domenica 6 giugno la manifestazione promossa da APGI – Associazione Parchi e Giardini d’Italia – Leggi l’articolo

VARESE – In sala Veratti una mostra di Architettura Umanitaria. Inaugura il 6 giugno in sala Veratti a Varese la mostra itinerante “Lo Spazio morale. Architetti nella Cooperazione tra solidarietà e sostenibilità”, organizzata dal Consiglio Nazionale degli Architetti – Leggi l’articolo

LUGANO – A Lugano torna LongLake Festival con più di cento giorni di eventi. Dal 1 di giugno al 19 settembre la manifestazione proporrà 111 giorni di eventi, tra musica, cinema e teatro per la maggior parte gratuiti, organizzati su diversi palchi della città – Leggi l’articolo

MUSICA – Accordo Zero Live Music Festival, eventi live tutta l’estate da iComHub a Turate. Più di 100 eventi da giugno a settembre, tribute band, stand food & drink, merchandising…. Un evento unico! – Leggi l’articolo

CUVIO – In Valcuvia tornano i concerti “live“. Riprendono gli spettacoli in presenza nella piccola capitale dei suonatori. La storia di tre “ragazzi del 2000“ che offriranno un concerto strepitoso – Leggi l’articolo

TURISMO

TURISMO – Un weekend per rigenerarsi immersi nella natura dell’Oasi Zegna. Sabato 5 e domenica 6 giugno l’Oasi propone un seminario di Forest Bathing e pratiche di benessere tra gli alberi e il verde del Bosco del Sorriso e del Sentiero della Valsassera – Leggi l’articolo

TURISMO – A giugno riapre la Cascata del Toce. A partire dal prossimo mese e per tutta l’estate la grande cascata della Val Formazza sarà nuovamente visitabile, Si incomincia mercoledì 2 giugno e poi una serie di speciali date per la riapertura – Leggi l’articolo

VARESE – Sabato 5 giugno riaprono le piscine del Lido della Schiranna. Da sabato apriranno infatti le piscine del Lido di Varese: “Ingressi contingentati, prenotate” – Leggi l’articolo

ITINERARI

SARONNO-LOMAZZO – Passeggiate e indagini notturne per tutta la famiglia al Parco Lura. Dal 5 al 11 giugno il Centro per la biodiversità propone sei eventi al calar della sera rivolti ai bambini e ai ragazzi alla scoperta di misteri e bellezze del Parco – Leggi l’articolo

VIA FRANCISCA DEL LUCOMAGNO – In cammino lungo la Via Francisca con le associazioni di Dairago. Previsto per sabato 5 l’evento on the road organizzato da Comune, Oratorio e mondo dell’associazionismo di Dairago – Leggi l’articolo

LIBRI

VARESE – La Shoah e la Svizzera, nuovo appuntamento letterario alla Ubik. Sabato 5 alla libreria Ubik presentazione del libro di Renzo Russi “La mia fuga in Svizzera con i genitori e nove sorelle per sfuggire alla Shoah”: Giannantoni e Scardeoni tra i relatori – Leggi l’articolo

LIBRI – La storia dei Savoia, re d’Italia nelle pagine di Denis Mack Smith. Il volume del docente dell’Università di Oxford è una delle più complete biografie comparate sui sovrani di Casa Savoia – Leggi l’articolo

CASTIGLIONE OLONA – “Lezioni di immortalità”, a Castiglione Olona incontro con Flaminia Cruciani, archeologa e poetessa. Appuntamento sabato 5 giugno alle 17 al Castello di Monteruzzo – Leggi l’articolo

SOMMA LOMBARDO – La Divina Commedia passa dalla chiesa di San Vito a Somma. Un nuovo appuntamento proposto dagli Amici della chiesa di S.Vito, nella chiesetta di via Mameli 144 – Leggi l’articolo

LIBRI – “Sassolungo” di Carlo Zanzi al Salone Estense di Varese. Il nuovo romanzo dello scrittore varesino sarà presentato sabato 5 giugno alle 16. Prenotazione su eventbrite – Leggi l’articolo

PREMIO STREGA – “StregaVarese”, la serie di podcast per raccontare il Premio Strega 2021. Dal progetto StregaVarese, ideato per seguire gli sviluppi del Premio Strega 2021, e dalle dirette con gli autori e autrici semifinalisti, è nata la serie di podcast disponibile su Spreaker – Leggi l’articolo

MARCHIROLO – Nel parco della biblioteca di Marchirolo tornano gli appuntamenti per i “piccoli lettori forti”. Dopo mesi di incontri on line sabato 5 giugno prima lettura in presenza della stagione all’interno del progetto Nati per Leggere Lombardia – Leggi l’articolo

TEATRO

CULTURA – Teatro e spettacoli ripartono: il bello dell’arte insieme. Dopo tanta incertezza, nel fine settimana riaprono alcuni teatri, sono previste recite dal vivo e concerti. Perché non bastano streaming ed eventi online – Leggi l’articolo

VARESE/CASSANO VALCUVIA – A teatro con “Nuove Latitudini” e due spettacoli sul tema dell’Alzheimer. Due spettacoli che trattano il tema dell’Alzheimer in scena sabato 5 e domenica 6 a Varese e Cassano Valcuvia – Leggi l’articolo

JERAGO CON ORAGO – A Jerago si va a teatro al castello. Lo spettacolo dal vivo riparte con una pièce su un tema attualissimo, il rapporto coi social, ma in un contesto d’altri tempi e affascinante, il maniero visconteo – Leggi l’articolo

VERBANIA – Alessio Boni al Maggiore di Verbania per “Anima Smarrita”. Il 5 giugno riparte la stagione culturale del Teatro Maggiore. Un ricco programma di appuntamenti dopo un anno di chiusura – Leggi l’articolo

