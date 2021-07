Weekend di tesori e di viaggi incredibili, a due passi da casa, con i bambini

Diverse avventure aspettano i bambini in questo fine settimana tra il 30 luglio e il 1^ agosto: avventure sul grande schermo dei cinema all’aperto o in una molteplice caccia al tesoro in natura, tra i reperti custoditi nei musei e persino in città o nei parchi grazie alla fantasia dei libri letti ad alta voce.

GIOCHI

Tradate: cinque diversi percorsi per la speciale Caccia al tesoro in programma per il pomeriggio del primo agosto, in occasione della domenica di porte aperte del Centro didattico e dell’osservatorio del Parco Pineta > Leggi i dettagli

Angera: venerdì 30 luglio il Museo archeologico di Angera apre alle famiglie in un’insolita veste notturna, dalle ore 18 alle 22, con giochi e quiz per i più piccoli > Come partecipare

Varese: aperta a Villa Mirabello di Varese la mostra interattiva sulle palafitte. La mostra resterà aperta fino a settembre 2022 e racconta come vivevano i nostri antenati e cosa abbiamo ritrovato della loro vita quotidiana > Leggi l’articolo

SPETTACOLI

Angera l’arena all’aperto sul Lungolago (in piazza Garibaldi) di Esterno Notte venerdì sera propone alle famiglie la proiezione gratuita di “Zanna Bianca” > Leggi qui

Luino: biglietto omaggio anche per vedere o riscoprire sul grande schermo l’avventura tra il mondo dei vivi e quello dei morti di “Coco” nella serata del 31 luglio al Parco al Lago con Esterno Notte > Qui tutte le info

Laveno Mombello: ultimi spettacoli venerdì e sabato per i clown, i giocolieri e gli equilibristi del Mexican Circus della famiglia Kodanty > Lo spettacolo

STORIE

Tradate: una mini maratona di letture attende i bambini in centro a Tradate con “Fiabe in piazza”, evento promosso dall’amministrazione comunale assieme ad Arte Diem per venerdì 30 Luglio alle 20:30 nella piazzetta di Villa Truffini >I dettagli

Tradate: AstroNatura propone a grandi e piccini speciali venerdì sera estivi a base di dolci, approfondimenti scientifici e osservazione del cielo. Questo venerdì il tema del Picnic sotto le stelle al Parco Pineta saranno “Miti, storie e leggende del cielo sotto i nostri piedi”, un viaggio nella narrativa tradizionale di Maori e Polinesiani > Leggi l’articolo

Lonate Pozzolo: sabato mattina il chiostro della biblioteca ospiterà due incontri per i bambini in età prescolare con i volontari di Nati per leggere. Incontri gratuiti ma con prenotazione obbligatoria > Scopri come

Varese: i ragazzi del liceo Manzoni leggono “Fiabe in lingua”, un regalo ai bambini che conta 12 podcast nati nell’ambito di “The readers” per promuovere la lettura tra giovanissimi. Dopo le favole in inglese (a questo link), francese e spagnolo, l’ultima puntata con tre storie in italiano > Ascolta

Arcisate: tra i boschi di Arcisate, Brenno e Velmaio prende vita la fiaba di “Ghignad, il ragazzo albero”. Lo spettacolo di e con Marina De Juli è disponibile gratuitamente sul sito del Comune di Arcisate per il Festival Mulini Letterari > Leggi l’articolo

Mamma scegliamo un libro? : questa settimana la libraia Laura Orsolini consiglia ai bambini due albi illustrati belli da sfogliare, da leggere e rileggere, alla scoperta di misteri proverbiali > Le recensioni

ESCURSIONI

Besano: visita al Museo dei fossili e passeggiata al Monte San Giorgio per famiglie. Ogni martedì e nei pomeriggi di sabato e domenica Archeologistics propone alle famiglie la doppia visita all’esposizione e agli scavi del monte divenuto Patrimonio Unesco> Leggi l’articolo

Lago Ceresio: la sponda comasca è la meta ideale per un week end fra natura e cultura, tra luoghi sospesi nel tempo, cascate, chiese affrescate, scorci mozzafiato, paesi dipinti, riserve di biodiversità tutti da scoprire > Scopri di più

Varese: ogni domenica nella bella stagione le famiglie con bambini possono andare alla scoperta del borgo di Santa Maria del Monte con una guida particolare a cura di Archeologistics > Ecco come prenotare

Biandronno: sabato e domenica per grandi e piccoli all’Isolino Virginia. Riprendono le visite al Bene Unesco sul lago di Varese con le visite guidate proposte da Archeologistics, tra novità e scoperte archeologiche > Come partecipare

Altalene: dove trovare le altalene panoramiche in Canton Ticino. Dalle Centovalli al Monte Generoso, cresce il circuito delle “Swing the world” > Leggi l’articolo

Barasso-Comerio: ogni fine settimana, sino a ottobre inoltrato, gli speleologi propongono visite guidate alla Grotta Remeron di Comerio con partenza dall’ex colonia Rossi di Barasso > Leggi qui

Lago Maggiore: prosegue la stagione per scoprire il fascino delle Isole Borromee sul Lago Maggiore, anche nei fine settimana > Leggi l’articolo

MAMMA E PAPÀ

Varese: l’autrice Alice Bigli sarà alla Festa dell’Unità di Varese (località Schiranna) venerdì 30 luglio alle ore 18.30 per presentare il suo libro “La scintilla dell’Utopia – Rileggere Gianni Rodari con i bambini” > Scopri di più

Varese: sino a sabato 31 luglio, l’hub vaccinale della Schiranna a Varese recupererà le vaccinazioni obbligatorie e facoltative per bambini e ragazzi degli anni 2004, 2008 e 2014 i cui richiami sono slittati a causa dell’emergenza sanitaria, con accesso libero, senza prenotazione > Leggi qui

Per tutti: sagre, musica e teatro riempiono questo fine settimana, con tante iniziative, a prova di temporale > Cosa fare nel weekend