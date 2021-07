Il weekend saluta luglio tra sagre, musica e teatro

Le previsioni non sono proprio delle migliori ma tante, davvero tante, sono le proposte per il fine settimana in tutta la nostra provincia. A Buguggiate si mangia paella mentre a Casciago si prepara per la Festa di Sant’Eusebio. Poi tanta musica live e teatro

METEO

LA PREVISIONI – Dopo un giorno di gran caldo arrivano altri temporali. Weekend di forte instabilità: attesi altri rovesci. Occhi puntati sulle zone rischio idrogeologico – Leggi l’articolo

EVENTI

BESANO – Visita al Museo dei fossili e passeggiata al Monte San Giorgio per famiglie. Ogni martedì e nei pomeriggi di sabato e domenica Archeologistics propone alle famiglie la doppia visita all’esposizione e agli scavi del monte divenuto Patrimonio Unesco – Leggi l’articolo

LUINO – Tanti eventi per l’agosto luinese . Musica, cultura e tanto divertimento in città per celebrare l’estate – Leggi l’articolo

PORTO CERESIO – A Porto Ceresio “C’era una volta la Merica” e tante storie ispirate alla vita di ieri. L’appuntamento è per sabato 31 luglio alle 18,30 nel giardino della Raccolta etnografica Appiani Lopez, in vicolo del Pozzo – Leggi l’articolo

LAVENO MOMBELLO – In arrivo il terzo weekend dedicato al fumetto a Laveno Mombello. Teamwork e laboratori per l’ultimo weekend di luglio. Proseguono anche le mostre a Villa Frua (umoristi, illustrazione e Commissario Mascherpa e a Villa Fumagalli (Simposio della Neoludica) fino al 1 agosto – Leggi l’articolo

VARESE – Aperta a Villa Mirabello di Varese la mostra interattiva sulle palafitte. La mostra resterà aperta fino a settembre 2022 e racconta come vivevano i nostri antenati e cosa abbiamo ritrovato della loro vita quotidiana – Leggi l’articolo

VARESE – Ippodromo Le Bettole. Sabato 31 luglio Gran Criterium Varesino. Sabato 31 luglio, all’Ippodromo Le Bettole di Varese, appuntamento con la corsa di cavalli più bella della stagione. GRAN CRITERIUM VARESINO Virginio Curti – Leggi l’articolo

LIBRI

LIBRI – “La vita dentro”: la storia di Anna Negri Valvo raccontata da Maria Teresa Antognazza. La giornalista e scrittrice spiega, attraverso la voce narrante del padre Mario Negri, chi era la donna appassionata che ha lasciato un ricordo indelebile – Leggi l’articolo

CASTIGLIONE OLONA – Palazzo Castiglione celebra il sommo poeta: appuntamento il 30 luglio. “Dante e l’Arte: la Celebrazione del Sommo Poeta” con la storica dell’arte Alessandra Nardi. Evento gratuito ma su prenotazione – Leggi l’articolo

CASTIGLIONE OLONA – Un audiolibro su Instagram, ambientato a Varese. Il primo romanzo di Giuseppe Bellini. Il libro ‘I Semi del Male’, scritto dal 32enne di Castiglione Olona, concorre quest’anno al Premio Amazon Storyteller 2021 – Leggi l’articolo

FESTE E SAGRE

BUGUGGIATE – Serata paella a Buguggiate, ecco come prenotare. L’ha organizzata la Pro Loco e si terrà venerdì 30 luglio presso l’area Tigros di Buguggiate- Leggi l’articolo

VARESE – Gianni Rodari, lavoro e moscardini alla luciana nel programma della festa a Schiranna. Gli eventi della festa del Partito Democratico previsti nel weekend del 30 e 31 luglio e primo agosto- Leggi l’articolo

CASCIAGO – Casciago si prepara per la Festa di Sant’Eusebio. Dopo le serate dedicate alle associazioni del paese, è tempo di festeggiare Sant’Eusebio. Non ci saranno i fuochi d’artificio, ma ci saranno diversi momenti per celebrare come si deve una ricorrenza antica, ma sempre sentita e partecipata- Leggi l’articolo

CASSANO MAGNAGO – Da venerdì 30 luglio a domenica 1 agosto, l’area feste di via Primo Maggio a Cassano Magnago ospiterà la La festa delle polpette – Leggi l’articolo

MUSICA

BUSTO ARSIZIO- Notturno in musica, un omaggio a De André e Battisti. I cantautori protagonisti dell’appuntamento di venerdì 30 luglio promosso dall’Associazione Musicale Rossini nel parco di Villa Ottolini Tosi- Leggi l’articolo

BREZZO DI BEDERO – Torna la musica classica in presenza nella Canonica di Brezzo di Bedero. Iniziativa della parrocchia di Germignaga nel rispetto delle norme anti Covid– Leggi l’articolo

CASALE LITTA – Una festa in musica per far rivivere il vecchio forno di Casale Litta. Sabato 31 Luglio alle ore 21.00, si terrà un concerto di musica jazz e classica. Sarà l’occasione per l’inaugurazione del vecchio forno del paese, costruito nel lontano 1792 e ristrutturato grazie all’impegno di alcuni volontari del paese- Leggi l’articolo

VARESE – I Giardini Estensi di Varese suonano blues con il grande Kirk Fletcher. Appuntamento per venerdì 30 luglio, alle 21 (aperte le prevendite) con uno dei più grandi chitarristi del genere. Giovedì in programma il concerto di Shorty- Leggi l’articolo

CINEMA E TEATRO

INDUNO OLONA – A Induno Olona si chiude con il cinema all’aperto l’edizione 2021 dell’Estate Indunese. Appuntamento sabato 31 luglio alle 21.30 con il film “I Miserabili” del regista, attore e sceneggiatore francese Ladj Ly- Leggi l’articolo

VARESE – Il Festival “Teatro & Territorio” torna a regalare emozioni. La rassegna ideata e curata da Paolo Franzato ha aperto con un evento performativo al Chiostro di Voltorre e proseguirà per tutta l’estate– Leggi l’articolo

VARESE – Sul sagrato lo spettacolo “San Cassiano e l’insegnante stanco”. Appuntamento per domenica 1 agosto, alle ore 17.30 con una produzione di Coopuf Iniziative Culturali- Leggi l’articolo

NATURA

TRADATE – Bussole, smartphone e cartine per la Caccia al tesoro al Parco Pineta. Cinque diversi percorsi per una molteplice caccia al tesoro domenica 1 agosto nel pomeriggio di porte aperte del Centro didattico e all’osservatorio del Parco- Leggi l’articolo

BARASSO – COMERIO – Sorgenti, animali e la grotta del Remeron: un mondo da scoprire. Agosto dedicato alla natura ed alle esplorazioni a Barasso e Comerio, con una serie di iniziative, comprese quelle rivolte ai bambini- Leggi l’articolo

TEMPO LIBERO – Un’oasi di fresco nel caldo d’agosto: gli orti botanici di Lombardia. Dal cuore di Milano al lago di Garda, gli spazi verdi e i giardini della Rete orti botanici sono una risorsa importante. Con tante proposte, dai corsi di disegno alla produzione di deodoranti naturali- Leggi l’articolo

LAGO CERESIO – Lago Ceresio Tour: meta ideale per week end fra natura e cultura. Luoghi sospesi nel tempo, cascate, chiese affrescate, scorci mozzafiato, paesi dipinti, riserve di biodiversità…tutti da scoprire- Leggi l’articolo

