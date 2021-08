Chiusura della Grantola, cambia il percorso delle Autolinee Varesine

Da lunedì 30 agosto e sino al 29 ottobre (e comunque sino a termine lavori), la linea N10 Varese-Ghirla-Luino subisce un’importante variazione di percorso, transitando da Ferrera anziché da Grantola.

Tale modifica è necessaria a causa della chiusura totale al traffico della SP43, proprio in località Grantola, per i lavori di manutenzione commissionati dalla Provincia di Varese.

Per gli utenti della parte bassa di Cunardo e del paese di Grantola, che non saranno dunque serviti direttamente dal bus, il consiglio è di recarsi presso le fermate di Cunardo-bar Tre Valli oppure di Mesenzana-Malpensata.

L’allungamento del percorso potrebbe comportare ritardi piuttosto significativi su tutta la linea e anche negli interscambi alla stazione di Ghirla. Ciò non tanto per il chilometraggio aggiuntivo in sé, quanto per le particolari condizioni della SP30 a Ferrera, che presenta infatti una carreggiata particolarmente ristretta e dovrà sopportare flussi di traffico molto intensi: soprattutto con la ripartenza dell’anno scolastico, i bus impegnati in questa linea (tra le più frequentate anche come numero di passeggeri) sono davvero tanti e dunque le possibilità di “incroci” tra i veicoli in punti poco adatti aumentano esponenzialmente.

L’auspicio è che il flusso del traffico venga regolarmente controllato, garantendo il rispetto del divieto di transito per i mezzi pesanti ad eccezione degli autobus.