Meno di 30 i ricoverati per Covid all’ospedale di Varese

Nuovo calo di ricoveri per Covid all’ospedale di Varese. Nell’ultima settimana i pazienti ricoverati nell’hub covid sono scesi sotto i 30. In particolare ci sono 20 positivi e 7 persone sospette in attesa dell’esito del tampone. Ancora tutta piena la terapia intensiva con 7 persone in gravi condizioni oltre a due in osservazione in attesa di accertamento con il tampone. Resta anche una sola Cpap mentre anche il Del Ponte registra un solo paziente positivo.

L’andamento permette un cauto ottimismo anche alla luce degli accessi in pronto soccorso dove, a fronte di oltre 150/160 persone ogni giorno al PS di Varese, quelli con sintomatologia respiratoria sono meno di 5. Ieri sono state ricoverate tre persone e ne sono state dimesse due.

L’ospedale continua la sua attività di tamponi all’ingresso di viale Borri: è su prenotazione per indicazione del medico o per accesso alle RSA ma anche per gli studenti che possono arrivare liberamente ma solo se muniti di certificazione emesso dalla scuola.