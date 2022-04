Pomeriggio celtico a Porto Ceresio

Sabato 9 aprile, il comune e la biblioteca comunale di Porto Ceresio organizzano a partire dalle 16 e 30 un pomeriggio celtico con il gruppo Celtic Knot. Il ritrovo è alla spiaggia Fiammetta (nella foto) accompagnati dal gruppo musicale. Alle 17 e 30 è previsto l’arrivo del corteo in piazza Sant’Ambrogio con le danzatrici medievali Lullaby, letture di poesie scozzesi e sorpresa per i bambini. Saranno presenti espositori di artigianato e whisky scozzesi in piazza Sant’Ambrogio.