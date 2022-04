Pomodori, fragole e sfruttamento: al Salone Estense si presenta Oro Rosso

Stefania Prandi, autrice del libro, dialogherà con Tiziana Bianchini, Responsabile Area Immigrazione e Tratta degli esseri umani per Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione. a Moderarle, Chiara Ronzani di radio Popolare

Le storie di sfruttamento che si nascondono dietro a ciò che mangiamo saranno protagoniste dell’incontro “Oro rosso” previsto venerdì 8 aprile 2022 alle 18 al Salone Estense del Comune di Varese, in via Sacco, 5.

Stefania Prandi, autrice del libro “Oro rosso. Fragole, pomodori, molestie e sfruttamento nel Mediterraneo“, dialogherà infatti sull’argomento con Tiziana Bianchini, Responsabile Area Immigrazione e Tratta degli esseri umani per Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione. A moderare l’incontro sarà Chiara Ronzani, giornalista di Radio Popolare.

L’intervento sarà occasione per presentare DI.Agr.A.M.M.I., progetto Fami che prevede la realizzazione di interventi socio-lavorativi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello sfruttamento lavorativo e del caporalato in agricoltura e che vede la Cooperativa Lotta contro l’emarginazione come partner attivo.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita e la serata si terrà in rispetto delle vigenti normative anti-covid19 (saranno richiesti green pass rinforzato e mascherina FFP2).