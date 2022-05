Al Midec di Cerro di Laveno Mombello il concerto del Coro Hispano-Americano di Milano

Il 15 maggio, alle 20.30, la sede del MIDeC di Cerro, a Laveno Mombello, farà da cornice allo spettacolo canoro “En Nuestro Camino. Sin ti por el alma adentro” a cura degli artisti del Coro Hispano-Americano di Milano, diretto dal maestro Antonio Neglia.

Una serie di brani che raccontano parte del prezioso lavoro svolto dal co-fondatore del Coro – il Maestro Marco Dusi – al quale sarà dedicato lo spettacolo; un viaggio emozionale che toccherà le corde più profonde dell’anima attraverso la musica, il ritmo e le parole di diversi brani sudamericani. Uno spettacolo unico che celebrerà la terra, la natura, la bellezza e la vita, temi cari a Dusi.

«Siamo onorati di ospitare il Coro Hispano-Americano di Milano e di poter commemorare il maestro Marco Dusi che qui a Laveno Mombello ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. Sarà una serata speciale al suono di brani intensi e struggenti della tradizione latino americana», commenta il vicesindaco e assessore alla cultura e al turismo Mario Iodice.

L’Associazione Culturale Coro Hispano-Americano di Milano – nata dall’iniziativa del Maestro Dusi e della giornalista cilena Tonka Mimica Silva – è stata una delle pochissime realtà in Europa a dedicare un’attenzione particolare al repertorio contemporaneo corale tradizionale e d’autore del continente latino-americano, un repertorio in continuo arricchimento grazie alle relazioni con istituzioni e cori di vari paesi dell’America Latina e che, oltre a dare voce ai popoli nativi, non trascura la musica rinascimentale spagnola e la musica sacra rinascimentale e barocca.

Il concerto è a ingresso libero e non è necessaria la prenotazione.