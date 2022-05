A Besozzo un pomeriggio di eventi con il “Liberamente Fest”

Nell’ambito del progetto “Liberamente azioni multimediali per avvicinare i ragazzi alla lettura” vincitore del bando Cariplo “Per il libro e la Lettura”, organizza un pomeriggio di festa per ragazzi, bambini e famiglie. Tante le attività proposte

Domenica 22 maggio dalle 14.30 alle 21.00 presso il cortile del Palazzo Comunale, via Mazzini 4 l’Amministrazione, nell’ambito del progetto “Liberamente azioni multimediali per avvicinare i ragazzi alla lettura” vincitore del bando Cariplo “Per il libro e la Lettura”, organizza un pomeriggio di festa per ragazzi, bambini e famiglie. Tante le attività proposte:

ore 14.30 e 16.30 Due workshop di fumetti Manga a cura della “Scuola del fumetto di Milano” su prenotazione biblitecabesozzo@gmail.com . Per tutti i partecipanti una borsa con gadget in omaggio.

ore 14.30 la Compagnia Intrecci Teatrali coinvolgerà il pubblico guidato da attori, con racconti itineranti e interattivi ascoltati con cuffie bluetooth in un percorso attraverso angoli nascosti del giardino e del palazzo comunale. Due i titoli proposti: “In viaggio con Hansel e Gretel” per i più piccoli e “Ultimo giorno di lavoro” per giovani e adulti.

Dalle 14.30 per i bimbi laboratori e animazione a cura della Biblioteca comunale e “Ocone Giovanni”. La biblioteca sarà aperta tutto il pomeriggio con possibilità di sperimentare l’installazione multisensoriale e immersiva “La storia ritrovata” in uno spazio bianco fuori dal tempo. Attivo banco libri in prestito a cura della Consulta biblioteca

Sul palco si alterneranno spettacoli dal vivo per tutte le età:

ore 15.00 “L’Orcoguerra e le Fatelapace” lettura della nuova fiaba di Marco Rodari claun il Pimpa a cura della Compagnia Duse

ore 17.00 “Favolescion” spettacolo finale degli allievi preadolescenti della Compagnia Duse

ore 18.30 chiusura in musica con il live show del collettivo rap Tre Valli Rescordz nuova realtà emergente del territorio e djset.

Durante tutto il pomeriggio sarà attivo un punto ristoro a cura della Pro Loco Besozzo. L’ingresso è gratuito.