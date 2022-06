Al Parco Lagozza di Arcisate la Festa di Ogni Abilità

Appuntamento al Parco Lagozza di Arcisate per la Festa di Ogni Abilità in programma per il 18 e il 19 luglio. Si parte il pomeriggio di sabato, dalle 14 con l’apertura dello stand e del bar e si prosegue con giochi e tanto altro.

Alle 17 e 30 presentazione dello sportello di Cittadinanza Attiva “Consumatori e Sanità” e di tutte le Associazioni aderenti all’evento. Alle 19 cena, segue l’esibizione dei gruppi musicali allievi della scuola “Mondo Musica” di Varese. Il giorno seguente, domenica, dal mattino apre lo stand di artigianato locale e due stand ospedalieri di diabetologia e cardiologia, segue il pranzo e nel pomeriggio diverse attività con laboratori creativi. Alle 20 spettacolo teatrale di Andrea Gosetti ed esibizione di Nicoletta e Silvia della compagnia “Inoltre”.