Pizzoccheri sotto le stelle nel fine settimana di Travedona

Appuntamento sabato 11 giugno in Piazza San Vito per la terza edizione della serata che segna l’arrivo dell’estate a Travedona Monate. Tra musica, cibo e divertimento

Cibo, musica e divertimento in arrivo a Travedona Monate, dove l’estate inizia nel segno dei pizzoccheri preparati dalla Pro Loco locale. (foto d’archivio)

L’appuntamento è in Piazza San Vito per sabato 11 giugno, ore 19, per la terza edizione di “Pizzoccheri sotto le stelle“, serata all’aria aperta da trascorrere in compagnia con il naso all’insù per ammirare le stelle, mentre i palati potranno gustare, oltre ai pizzoccheri, anche patatine, salamelle e antipasti misti.

L’accompagnamento musicale sarà affidato al duo di dj Jessi e Mauz che proporranno un live-set in vinile per rivivere la musica pop dagli anni 70 fino al 2000.

Le prenotazioni devo essere effettuate entro l’8 giugno (menù 18 euro, 12 per i bambini fino ai 10 anni) alla panetteria Maretti o al Centro Carni, oppure contattando via WhatsApp Vincenzo (3804192092), Angelo (3473593035) o tramite email scrivendo a proloco.travedonamonate@gmail.com