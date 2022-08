Passeggiate con merenda e letture gratuite per i più piccoli: tornano i sabati di Alfa lungo la Francisca

Dopo il successo dello scorso anno, che aveva visto l’incredibile partecipazione di mille persone in quattro giornate, Alfa srl – gestore del servizio idrico integrato della provincia di Varese – propone quattro nuovi appuntamenti dedicati alle famiglie e ai loro piccoli per scoprire il bene più prezioso del nostro territorio: l’acqua.

Il format è quello di una piacevole camminata adatta a tutti, anche a persone a mobilità ridotta (perché i tratti sono quelli della Via Francisca certificata accessibile da Free Wheels), poco impegnativa e alla scoperta di luoghi suggestivi caratterizzati dalla presenza dell’acqua. Durante le passeggiate, grazie all’associazione Parole in Viaggio, ci saranno diversi momenti di lettura per i piccoli pellegrini, sul tema dell’acqua e del rispetto dell’ambiente. A rifocillare gli animi (e anche i pancini) dopo la camminata ci penserà la merenda offerta da Coop.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi compilando questo modulo

Ecco il dettaglio degli eventi

Sabato 3 settembre: Dalla dogana di Ponte Tresa allo Stretto di Lavena lungo il Lago Ceresio

Seguendo il “Sentiero dell’Arte” e i primissimi chilometri del tratto italiano della Via Francisca del Lucomagno faremo una bella passeggiata sulla pista ciclopedonale che costeggia le spiaggette di Lavena Ponte Tresa. Punto di arrivo allo stretto di Lavena, suggestiva strozzatura del Ceresio dove Svizzera e Italia sono divise da pochi metri d’acqua.

Portare il costume perché in caso di bel tempo è impossibile resistere alla voglia di un tuffo lungo una delle tante spiaggette che incontreremo. Lungo il percorso letture per i piccoli pellegrini e merenda all’arrivo.

Punto di ritrovo: ore 14:00 Bar Johnny accanto alla dogana di Lavena Ponte Tresa (cliccando qui o nel box sottostante trovate la mappa e le specifiche del percorso)

Ritorno lungo lo stesso tracciato, in autonomia.

ATTENZIONE: Per iscriversi compilare il modulo

Sabato 24 settembre: Dal maglio di Ghirla alla Torbiera di Ganna

Lungo la pista ciclopedonale della Valganna (dal fondo tutto in asfalto) scopriremo come l’acqua è da sempre compagna fidata di numerose attività umane e percorreremo le storie di antichi mestieri, santi e pellegrini. Lungo il percorso letture per i piccoli pellegrini e merenda all’arrivo.

Punto di ritrovo: ore 14:00 al Maglio di Ghirla (Valganna), che sarà aperto e visitabile per l’occasione.

Ritorno lungo lo stesso tracciato, in autonomia. A Ganna passano i bus di autolinee varesine, è perciò possibile scegliere di tornare in pullman o a piedi lungo lo stesso tracciato dell’andata.

ATTENZIONE: Per iscriversi compilare il modulo

Sabato 1 ottobre: Mille anni lungo il fiume

Dal centro storico di Castiglione Olona alla scoperta di un borgo medievale e della Valle che lo ha visto sorgere. Visiteremo anche la Collegiata e il suo Museo, per scoprire come il volere di un uomo ha plasmato la piccola “isola di Toscana in Lombardia”: così il poeta Gabriele D’Annunzio definì il paese. Faremo poi due passi lungo il fiume, per secoli elemento cruciale per lo sviluppo del territorio e delle sue economie, alla scoperta della sua flora e della sua fauna. Occhi aperti, potreste veder svolazzare qualche airone! Lungo il percorso letture per i piccoli pellegrini e merenda all’arrivo.

Punto di ritrovo: ore 14:00 in piazza Garibaldi, Castiglione Olona.

Ritorno lungo lo stesso tracciato, in autonomia.

ATTENZIONE: Per iscriversi compilare il modulo

Sabato 22 ottobre: Giro ad anello abbracciando l’approdo Calimali alla scoperta dell’Olona

La Valle Olona è un museo a cielo aperto sia dal punto di vista naturalistico che storico. Nel primo caso il paesaggio parla da sé: il fiume accoglie numerose specie vegetali e animali, fra cui un’interessante avifauna che è possibile osservare con facilità camminando lungo la ciclopedonale. Storicamente vi è poi tutta una archeologia industriale che racconta il complesso rapporto fra l’uomo e il fiume e dell’epoca recente in cui si sta facendo di tutto per preservarne l’equilibrio. L’approdo Calipolis è un luogo di incontro di cultura e socialità, che ci ospiterà per questo ultimo appuntamento alla scoperta del territorio del suo bene più prezioso. Un approdo che negli anni sta diventando punto di riferimento di moltissime attività culturali che rappresentano perfettamente il connubio fra uomo e natura. Partiremo da qui per un facile giro ad anello al di qua e al di là del fiume Olona. Fondo sterrato, percorribile con passeggini attrezzati off road.

Punto di ritrovo: ore 14:00 Approdo Calimali, Fagnano Olona

Arrivo nel medesimo punto.

ATTENZIONE: Per iscriversi compilare il modulo