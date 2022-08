Prima edizione per il “Forte di Orino Trail”

Correre sugli splendidi sentieri del Campo dei Fiori, far conoscere angoli e luoghi spesso trascurati della montagna varesina, ripristinare la tradizione nel segno della continuità e del ricordo. Sono questi alcuni degli obiettivi che si pongono gli organizzatori della prima edizione del Forte di Orino Trail, gara podistica con partenza dal Parco Clivio della frazione Caldana di Cocquio Trevisago che si terrà domenica 28 agosto 2022.

Una manifestazione nata dall’idea di un gruppo di amici accomunati non solo dalla passione per lo sport ma soprattutto da quella per i sentieri di questa montagna abitualmente frequentata. Grazie al sostegno della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Caldana per la parte logistica e organizzativa e a quello dell’Atletica 3V per la parte sportiva, l’idea si è concretizzata in questa bella manifestazione che punta a diventare tradizione. Tanti gli spunti e i temi all’interno della stessa. Dal punto di vista sportivo il fatto di riportare alla luce la gara che negli anni settanta e ottanta vedeva sfidarsi atleti di grande spessore sullo stesso percorso oggi riproposto che unisce Caldana alla punta del Forte d’Orino.

Da quello dei ricordi la volontà di riportare alla luce storie come quella di Olga Kamenskaia, indimenticata atleta della nazionale russa di sci di fondo giunta nella nostra provincia per partecipare a gare estive di skiroll e qui rimasta per amore. Naturalizzata italiana dopo il matrimonio, entrò a far parte della nazionale di sci di fondo conseguendo ottimi risultati ai più alti livelli, oltre a distinguersi per le innumerevoli vittorie in gare di MTB e corsa in montagna fra cui proprio un’edizione della gara attualmente riproposta. A lei, stroncata nel fiore degli anni da un male incurabile, sarà intitolato il premio alla più giovane atleta in gara. Come pure sarà ricordato, con il Gran Premio della Montagna riservato ai primi atleti uomo e donna che transiteranno al Forte di Orino, lo splendido personaggio che fu Maurizio Crespi, grande uomo di sport che in veste di sponsor sostenne in tutte le sue forme.

La competizione sotto l’egida della FIDAL, nella sua parte agonistica sarà aperta anche a tutti gli atleti tesserati per gli enti di promozione sportiva in regola col certificato medico agonistico.

Due i percorsi: la gara denominata Forte Trail che prevede 17 km di sviluppo per 900 metri di dislivello positivo e la Pian delle Noci Race, gara di 10 km e 400 metri di dislivello positivo che avrà nella radura che le dà il nome il suo punto più alto.

Da sottolineare il fatto che agli atleti agonisti potranno affiancarsi anche i semplici appassionati, avendo gli organizzatori deciso di aprire la partecipazione in forma non competitiva, e quindi fuori classifica, anche ai non tesserati i quali potranno iscriversi fino alla mattina stessa della gara direttamente in loco. Per tutti un ricco pacco gara e il pasta party finale presso il parco Clivio di Caldana di Cocquio Trevisago, dove saranno collocati arrivo e partenza. Da non dimenticare, presso lo stesso parco, la festa a base di birra e salamelle che si terrà la sera prima e presso la quale ci si potrà già iscrivere alla gara non competitiva.

Infine da sottolineare la nutrita partecipazione ed il sostegno di sponsor qualificati come Vibram, Elmec, Dinamo, Gioielleria Crespi, l’Oasi del Verde e Camera Condominiale Varese. Aziende da sempre al fianco degli organizzatori di manifestazioni come questa che oltre all’aspetto sportivo fungono da volano per la conoscenza e la valorizzazione del nostro territorio.