Graziano romani in concerto a Malnate

Appuntamento musicale con la Pro Loco di Malnate e il cantautore Graziano Romani, che si esibirà all’area Feste di via Pastore sabato 1 ottobre.

Il cantautore Graziano Romani, emiliano DOC di Casalgrande- Reggio Emilia ,è attivo dagli inizi degli anni 80, ed è noto per essere stato il creatore e leader della storica rock-band ‘Rocking Chairs’ e per la sua corposa ed eclettica carriera solista, che ormai conta ben 24 album, cantati sia in inglese che nella nostra madre lingua. Artista molto apprezzato per la sua voce intensa ed espressiva ,definita dalla critica tra le più belle del panorama Rock / Soul Italiano, e per l’emozione che sa suscitare nelle sue coinvolgenti esibizioni dal vivo.

Il tour 2022 è dedicato al suo secondo disco solista in italiano ‘Storie dalla Via Emilia’, per celebrarne il ventennale dalla pubblicazione. Un’opera fondamentale della sua discografia, che includeva brani come ‘Augusto cantaci di noi’, ‘Tre Croci’, ‘Portami giù al fiume’, ‘Dio della radio’ e vari altri, tutti molto rappresentativi di una spiccata e verace ‘emilianità’

Insieme ai valenti musicisti della sua band, in concerto Romani proporrà anche altre canzoni autografe dal suo vasto repertorio, sempre tra quelle più legate alla sua terra, l’Emilia. In scaletta non mancheranno una manciata di brani tratti dal suo recente e apprezzato disco ‘Augusto: omaggio alla voce dei Nomadi’, per ricordare il grande e indimenticabile artista Augusto Daolio. Ed anche un omaggio al gruppo modenese ‘Equipe 84’ e interpretazioni di classici dell’epoca beat, con suggestive ‘versioni in italiano’ di Bob Dylan, Jimmy Webb, e dei Moody Blues.

Uno spettacolo che diventa anche un esclusivo e coinvolgente ‘viaggio musicale’, caratterizzato da un intenso sound rock-folk, tra suggestioni soul, blues e musica d’autore. Un appuntamento quindi da non mancare e l’occasione di farci coinvolgere dall’emozione ,dalla passione ,dall’energia e dall’entusiasmo che Graziano Romani e’ solito mettere nei suoi show dal vivo , citando una sua famosa canzone …. Uno spettacolo tutto “ Cuore Corpo ed Anima “

Pro Loco vi aspetta a Malnate – Tensostruttura – Via Pastore Ingresso € 7.00 compresa di consumazione

Dalle 19.00 lo staff della Pro Loco Malnate apre lo stand gastronomico

Consigliata la prenotazione . telefono 335-682 29 58