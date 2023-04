Creanza Spring Market. Il 7 maggio a Varese si festeggia la primavera

Nella cornice di Villa Napoleonica, all’interno del salone e nel parco antistante, oltre 70 espositrici ed espositori selezionati presenteranno le loro creazioni artigianali più nuove ed originali per celebrare la primavera nel pieno della sua bellezza

Il 7 maggio nell’incantevole location di Ville Ponti a Varese, torna uno degli eventi più attesi,

Creanza Spring Market

Nella cornice di Villa Napoleonica (area congressi), all’interno del salone e nel parco antistante, oltre 70 espositrici ed espositori selezionati presenteranno le loro creazioni artigianali più nuove ed originali per celebrare la primavera nel pieno della sua bellezza.

Dalle 10:00 alle 19:30 abbigliamento, accessori, arte, ceramiche, cartoleria, complementi per la casa, design, vintage, illustrazioni, bijoux, articoli per bambini e bebè e tanto altro, si incontreranno per farvi vivere una giornata all’insegna dell’hand-made e del buon gusto.

Non mancheranno laboratori creativi per adulti e bambini tenuti dalle preparatissime artigiane che vi guideranno per mettere alla prova le vostre abilità manuali e artistiche.

Programma completo e modalità di iscrizione sulla pagina Instagram e Facebook

Per una pausa dolce, un pranzo o un aperitivo lo staff di Love in The Kitchen, capitanato dallo chef Marco Dossi, cureranno il bar con gli aperitivi, la caffetteria e i food truck di Pizzeria Torretta, La Madda 2.0, Bevi che ti Tapas, Hoopsbeer e e le prelibatezze di Buosi dal gelato al buosino, coccoleranno il vostro palato durante tutta la giornata.

Evento nel segno della solidarietà: sarà presente come nostra ospite l’Associazione C.A.O.S.(Centro Ascolto Donne Operate Al Seno Onlus) che si occupa di fornire aiuto e accompagnamento alle donne e alle loro famiglie durante tutto il percorso diagnostico e terapeutico. Vi invitiamo a visitare il loro stand e ad acquistare i cioccolatini solidali che andranno a sostenere le attività dell’associazione.

Gli amici animali potranno stare solo nel parco della Villa, ma le bravissime Mara, Martina e Debora, osteopate animali e dog sitter, potranno intrattenerli mentre curiosate fra i banchi all’interno dei saloni. Cercate il loro stand all’ingresso.

L’evento si terrà anche in caso di maltempo

Ville Ponti

Piazza Litta 2, Varese Parcheggio interno Si consiglia di raggiungere la Villa a piedi (dista solo 15 minuti dal centro di Varese) oppure utilizzando l’autobus (Linea A)

Gli organizzatori dell’evento ringraziano A&P Musajo Somma per aver contribuito a rendere il nostro evento ancora più speciale