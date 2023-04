L’Istituto Clinico Montello presenta il team multilingue in occasione dell’open day del 20 maggio

In questa occasione sarà possibile incontrare i professionisti in uno spazio dedicato alla persona e alle proprie esigenze e curiosità e, previa prenotazione sarà possibile avere una consulenza gratuita con i professionisti del centro

Sabato 20 maggio presso l’Istituto Clinico Montello di via Montello 65 a Varese è in programma un open day dedicato alla presentazione dei servizi offerti. In questa occasione sarà possibile incontrare i professionisti in uno spazio dedicato alla persona e alle proprie esigenze e curiosità e, previa prenotazione sarà possibile avere una consulenza gratuita con i professionisti del centro.

Il Centro Polispecialistico Montello si avvale dell’opera di professionisti specializzati con l’obbiettivo di offrire un supporto al benessere fisico e psicologico a 360° per rispondere alle necessità di bambini, adolescenti, adulti e famiglie. Grazie alla sinergia di un’equipe di professionisti sanitari di diversa formazione quali neuropsichiatra infantile, psicologi, psicoterapeuti, logopedisti, psicomotricisti, osteopata, dietista e ostetrica, sono molteplici i servizi offerti: supporto psicologico e psicoterapia, neuropsichiatria infantile, logopedia, neuropsicomotricità, valutazione neuropsicologica e dei disturbi di apprendimento, supporto al metodo di studio, mediazione familiare, osteopatia, nutrizione.

In occasione dell’open day, verrà presentato anche il gruppo multilingue.

“Abbiamo ritenuto importante rivolgerci anche a tutti coloro che non padroneggiano la lingua italiana e rinunciano alla terapia, precludendosi importanti occasioni di crescita e di cambiamento” spiega Alessandra Mamì, psicoterapeuta e responsabile del centro. “Nel gruppo multilingue sono inoltre presenti un osteopata e una nutrizionista. Per noi è essenziale poter garantire a tutti l’accesso ad interventi che promuovono il benessere psicofisico. Ci rivolgiamo inoltre all’età evolutiva, proponendo interventi di psicomotricità e supporto al metodo di studio in lingua inglese e interventi di logopedia in lingua inglese e tedesca. La nostra ambizione è di poter arricchire nel tempo l’offerta dei servizi del team multilingue”.

Gli specialisti del gruppo multilingue

Area psicologia

Prisca Egnoletti (italiano – inglese)

Xhenisa Lame (italiano – albanese)

Area logopedica

Giorgia Banzato (italiano – inglese – tedesco)

Neuropsicomotricità

Arianna Verdi (italiano – inglese)

Osteopatia

Mirko Caravello (italiano – inglese)

Nutrizione

Giuditta Macchi (italiano – inglese)

E’ possibile prenotare la consulenza gratuita al link: https:// istitutoclinicomontello.it/ 2023/04/14/open-day-20-maggio- 2023/ o contattando il numero 351 6399809

Se vuoi scoprire di più visita il sito www.istitutoclinicomontello.ite resta aggiornato seguendo le pagineFacebook e Instagram