A Palazzo Verbania di Luino il convegno ‘Differenziati’

Sabato 20 maggio a Palazzo Verbania di Luino si terrà il convegno “Differenziati”, organizzato da Comunità Montana Valli del Verbano ed Econord SPA.

L’inizio dei lavori sarà alle 10:00 con i saluti istituzionali di Simone Castoldi, Presidente dell’ente montano , ed Enrico Bianchi, sindaco di Luino. La parola passerà poi ai relatori. Gianpietro Ballardin, assessore all’ambiente e all’ecologia di Comunità Montana, illustrerà quanto fatto fino ad ora dal punto di vista della raccolta differenziata e nella diffusione della cultura del corretto smaltimento. Seguirà poi l’intervento di Chiara Milanese, Vicepresidente Operativo di Econord SPA, la società incaricata della raccolta dei rifiuti nelle Valli del Verbano.

Sarà l’occasione per far conoscere l’impegno dell’ente con sede in via Asmara in una materia centrale e fondamentale per il rilancio territoriale. Perno di tutti i progetti a grande respiro che Comunità Montana sta portando avanti o ha iniziato per dare nuovo impulso alle economie territoriali, e alla società nel complesso.

Educare le giovani generazioni, fare rete con le istituzioni, promuovere politiche attive di conservazione, sono solo alcune delle azioni che l’ente montano sta mettendo in campo nella raccolta differenziata, con già ottimi risultati. Ma c’è ben altro c’è ancora da fare.

«Sarà l’occasione per portare alla conoscenza della cittadinanza il nostro impegno, in sinergia con Econord SPA, nella raccolta differenziata – il commento di Gianpietro Ballardin -. Il tema dei rifiuti e dell’educazione ambientale è fondamentale per tutti gli altri progetti che il nostro, il vostro ente sta portando avanti per il rilancio sociale ed economico del territorio. Un piano per un turismo che sia sostenibile, tutte le azioni a tutela dell’ambiente e che risalti le nostre bellezze paesaggistiche e attività produttive non possono avere un futuro se non c’è un impegno in un efficace raccolta e differenziazione dei rifiuti nonché, in una lotta decisa contro il loro abbandono indiscriminato. La nostra è una grande visione, tutte le nostre azioni devono essere in totale collaborazione ma per fare questo abbiamo bisogno di una volontà amministrativa estesa e di una grande consapevolezza civica. Per amare il territorio e difenderlo, rilanciarlo e farlo rifiorire dobbiamo essere tutti coinvolti. Sabato sarà la sede perfetta per informare e dare ancora una volta energia al nostro impegno».

Nel corso della mattinata saranno presentate le opere vincitrici del concorso “Meno Rifiuti a Monte e a Valle” nell’ambito della campagna di comunicazione RÜDERART realizzata dalle scuole del territorio e la Cooperativa Sociale Koiné.